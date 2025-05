Michael Porter admite jogo ruim no Nuggets: “Não estou ajudando em nada”

Michael Porter Jr teve mais um jogo ruim pelo Denver Nuggets. Na noite de terça-feira (13), o ala marcou apenas dois pontos e errou todos os arremessos de três pontos. Assim, o Oklahoma City Thunder superou o time do Colorado e abrir 3 a 2 na série. Após o duelo, o jogador assumiu a culpa pelo resultado.

“Jogamos bem o suficiente para vencer os dois últimos jogos”, disse Michael Porter ao jornal The Denver Post. “Porém, nós perdemos porque não estou ajudando em nada. E isso é difícil. Muito difícil. Estou olhando para mim mesmo de forma individual e pensando em como posso tentar ajudar o time a vencer, porque não tenho feito isso. Não estou contribuindo”.

Como mencionou Porter, o Nuggets ficou perto de vencer os dois últimos jogos. No entanto, mesmo com grandes atuações de Nikola Jokic e Jamal Murray, o ala deixou a desejar. Nos duelos, afinal, ele acertou apenas um de sete arremessos, sendo que errou cinco tentativas dos três pontos, em ambas as partidas.

O erro mais grave aconteceu no Jogo 5 entre Thunder e Nuggets. Após Jalen Williams colocar Oklahoma City a frente por 106 a 103, o técnico de Denver pediu um tempo técnico para organizar a próxima jogada. A decisão foi gerar um arremesso livre para Porter Jr. No entanto, ele errou e perdeu a última chance de empatar o jogo.

No ataque seguinte, Gilgeous-Alexander acertou três pontos e ampliou ainda mais a vantagem. Depois, Porter teve mais uma chance pelo Nuggets. Porém, errou livre mais uma vez.

“Ninguém quer errar arremessos, claro. E Michael Porter é, com certeza, um dos melhores arremessadores da NBA”, disse Nikola Jokic. “Quando ele não consegue acertar, ele fica frustrado consigo mesmo. No entanto, ele está livre e precisa arremessar. Queremos que ele arremesse”.

Com mais um jogo ruim, Michael Porter tem médias de 7.2 pontos e 26% dos três pontos na série pelo Nuggets. Assim, um número bem inferior à média de 40.6% do perímetro na carreira.

No entanto, Porter vem lidando com um entorse no ombro desde a primeira rodada pelo Nuggets. A recuperação, segundo a equipe médica de Denver, o deixaria de quatro a cinco semanas fora. Ainda assim, ele optou por jogar os playoffs, mas a contusão tem o atrapalhado.

“Meus colegas de equipe sempre me apoiam, mas também querem vencer”, disse Michael Porter. “E eu também quero vencer. Então, se vou entrar em quadra, preciso ajudar de alguma forma. Mas ainda temos mais um jogo, e eu preciso manter o foco e estar pronto para tentar virar a situação e ajudar o time”.

