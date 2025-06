Mavericks deve rejeitar aproximação do Knicks por Jason Kidd

O Dallas Mavericks deve impedir negociações do New York Knicks pelo técnico Jason Kidd. Nos últimos dias, o experiente treinador surgiu no radar do time novaiorquino após a demissão de Tom Thibodeau. Apesar de ter ainda dois anos de contrato com o Mavs, ele era visto como a melhor opção para liderar a equipe do Leste.

Em meio ao interesse, o Knicks estaria pronto para enviar um pedido formal a Dallas para conversar com Kidd. No entanto, de acordo com Marc Stein, na plataforma Substack, o Mavericks não deve permitir sondagens pelo técnico, caso a solicitação seja feita. Isso porque, acredita no comandante para conduzir o elenco nos próximas duas temporadas.

Vale lembrar, inclusive, que o Mavericks renovou com Kidd em 2024 após sondagens do Los Angeles Lakers. Assim, é improvável que a equipe abra mão do técnico um ano após chegar às finais da NBA. Com o treinador, Dallas pretende reestruturar o elenco para 2025/26, com a seleção de Cooper Flagg no Draft e a permanência da dupla Kyrie Irving e Anthony Davis.

Publicidade

Além da possível negativa do Mavericks, o Knicks deve enfrentar o mesmo com o Houston Rockets. Afinal, outra opção de New York seria Ime Udoka, que está sob contrato no time do astro Alperen Sengun. De acordo com Stein, a equipe do Texas não deseja liberar o treinador para negociar com outra franquia.

Leia mais!

O interesse do Knicks em Jason Kidd e Udoka pegou Mavericks e Rockets de surpresa. Com diversos nomes à disposição no mercado, como Michael Malone, Taylor Jenkins, Mike Brown e Frank Vogel, as equipes não entenderam a sondagem em técnicos já empregados. Além dos dois, aliás, New York também sondou Chris Finch, do Minnesota Timberwolves.

Publicidade

O Knicks, portanto, deve ter que partir para outros nomes no mercado, após a negativa do Mavericks. Além de Kidd e Udoka, o time foi ligado a outros profissionais, como o ex-treinador da Universidade Villanova, Jay Wright, e o assistente Johnnie Bryant, do Cleveland Cavaliers.

Wright tem ligação com Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, que foram seus atletas em Villanova. Desse modo, é visto como um nome natural para tentar liderar o Knicks ao título da NBA na próxima temporada. Mas, segundo Seth Davis, analista do CBS Sports, é improvável que ele assuma o cargo, já que ele estaria satisfeito com a posição atual como comentarista.

Publicidade

O nome de Bryant, por sua vez, pode ganhar força no Knicks. Após o Phoenix Suns deixá-lo de lado para contratar Jordan Ott, então assistente de Kenny Atkinson no Cavs segue como um dos nomes mais promissores do mercado. O detalhe é que Johnnie trabalhou no Knicks, entre 2020 e 2024, como assistente de Thibodeau.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA