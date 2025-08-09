Malik Beasley pode encerrar carreira na NBA aos 28 anos

A carreira de Malik Beasley na NBA pode estar com os dias contados. Mesmo aos 28 anos, o ala-armador pode não ter mais chances na liga por ser suspeito de participar de um esquema de apostas. Desse modo, caso seja comprovada a presença dele, o jogador pode ser banido do esporte, como foi o caso de Jontay Porter.

Malik Beasley se tornou alvo de uma apuração do Ministério Público dos Estados Unidos. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele é suspeito manipular apostas em jogos da NBA. No entanto, as partidas que ele poderia ter praticado a infração não foram relevadas, até o momento.

A investigação, porém, atrapalhou a sequência de Beasley na NBA. Isso porque, após viver o melhor ano da carreira no Detroit Pistons, ele estava pronto para assinar uma extensão no valor de US$42 milhões por três temporadas, mas o caso “travou” o acordo. Assim, ele não tem qualquer previsão de seguir na liga.

Desta forma, Malik Beasley enfrenta um problema que tem encerrado carreiras. Em abril de 2024, por exemplo, a NBA baniu Jontay Porter por manipular jogos em que realizou pelo Toronto Raptors. O caso desencadeou outros, sendo o ex-Pistons um dos principais alvos, no momento.

Malik Beasley, portanto, tenta provar que é inocente para seguir a carreira na NBA. No entanto, detalhes recentes, revelados pela ESPN, apontam que ele teria se envolvido com apostas por conta de ‘problemas financeiros’. Segundo relatos, ele estaria devendo diferentes locais e recorreu ao ‘esquema’ para cobrir dívidas de alto valor.

Mas as coisas pioraram ainda mais para o lado do jogador. Afinal, após sem pagar o aluguel nos últimos dois meses, ele foi despejado do apartamento em que morava em Detroit. Malik Beasley corre sérios riscos de deixar a NBA de vez.

Por fim, o advogado de Malik Beasley, Steve Haney, confirmou a apuração federal. Porém, ressaltou que o seu cliente não foi acusado de nada.

“Uma investigação não é uma acusação. Malik Beasley tem o mesmo direito à presunção de inocência que qualquer outra pessoa, segundo a Constituição dos EUA. Até o momento, ele não foi acusado de nada”, afirmou a defesa.

Além de Beasley, outro atleta da NBA que é alvo do MP dos EUA é Terry Rozier. O veterano teria manipulado jogos enquanto era jogador do Charlotte Hornets.

Após nove anos na NBA, Malik Beasley já disputou 578 jogos na liga. Antes do Pistons, ele passou por outros cinco times: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves e Utah Jazz. Desse modo, ele tem médias na NBA são de 11,7 pontos e 2,8 rebotes, além de uma taxa de acerto de 39,1% nas bolas de três.

