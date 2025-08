Malik Beasley acredita que vai jogar em time na NBA

O ala-armador Malik Beasley está com sérios problemas e, até aqui, segue sem um time para a próxima temporada da NBA. Beasley, de 28 anos, é agente livre após jogar pelo Detroit Pistons em 2024/25. As duas partes conversavam sobre uma extensão de US$42 milhões por três anos, mas veio a notícia de que ele pode estar envolvido em um esquema de apostas.

Como resultado, a renovação de Malik Beasley com o Pistons travou e nenhum outro time entrou em contato com ele desde então. O jogador, no entanto, segue com esperanças de voltar a jogar na NBA já na próxima campanha. De acordo com Patrick Beverley, Beasley está bem, tranquilo e com a certeza de que não fez nada de errado.

“Eu estava em Paris, então vi Malik Beasley na parte de baixo do restaurante”, disse Patrick Beverley, em seu podcast. “Então, eu conversei com ele e está tudo bem. Ele acha que estará em algum elenco na próxima temporada da NBA“.

Vale lembrar que Beverley e ele jogaram juntos no Minnesota Timberwolves e no Los Angeles Lakers na NBA.

Assim como Malik Beasley, a NBA tem um outro caso sendo investigado. Terry Rozier, do Miami Heat, vem enfrentando problema similar. No entanto, Beasley está sem contrato para a campanha 2025/26 da NBA. Rozier, por outro lado, tem mais um ano de acordo no time da Flórida.

Após nove temporadas na NBA, Malik Beasley segue atrás de seguir sua carreira em algum time. As chances de assinar com o Pistons, no entanto, não estão totalmente descartadas. Isso porque a equipe possui 15 jogadores sob contrato para 2025/26, sendo dois deles two-way. Detroit passou do teto salarial, mas ainda está longe de chegar nos níveis de multas.

Por enquanto, Beasley segue sem time. Ao menos, até que a NBA garanta que ele está livre para voltar a jogar. Entretanto, caso a liga entenda que ele é culpado, é seu retorno é impossível. Isso porque no único caso confirmado até aqui, Jontay Porter foi banido.

Na campanha 2024/25 da NBA, Beasley fez 16.3 pontos, 2.6 rebotes e acertou 41.6% nos arremessos de três. Aliás, com 319 cestas do perímetro, ele ficou atrás apenas de Anthony Edwards em números gerais. Edwards converteu 320, enquanto Stephen Curry foi o terceiro, com 311.

