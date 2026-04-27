Maior ou melhor: Jayson Tatum e Shai Gilgeous-Alexander

Dois dos principais jogadores da NBA podem se enfrentar na final de 2025/26

Shai Gilgeous-Alexander e Jayson Tatum são dois dos melhores jogadores da NBA na atualidade. Apesar de ambos terem um título em seus currículos, eles estão atingindo só agora o auge de suas carreiras. Na verdade, começando, pois isso deve durar mais alguns anos.

Enquanto Shai Gilgeous-Alexander está com 27 anos, o ala do Boston Celtics já completou 28. A maior vantagem, no entanto, é que o canadense tem um MVP e está muito perto de vencer o segundo.

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Estamos falando de um nível mais alto que a NBA possui hoje. Poucos jogadores podem ser melhores que eles na atualidade. Outros, podem não ser mais melhores, mas são maiores.

Exemplo disso é LeBron James, que ainda consegue ter grandes feitos na liga, embora não esteja mais em seu ápice. Mas, de fato, quantos são melhores que Jayson Tatum e Shai hoje?

Claro que vamos entender que Tatum acabou de voltar da pior lesão que um jogador de basquete pode ter. Mas após quase dois meses que ele retornou, já está brilhando nos playoffs da NBA. Além de ser algo pouco imaginável até então, ele o faz em um nível incrível.

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É óbvio que não estamos comparando por posições, pois Gilgeous-Alexander é um armador e Jayson Tatum é um ala. Mas, no basquete que a liga pratica hoje, quase sem posições, fica mais fácil. O que colocamos aqui é a capacidade de ambos em quadra, de decisão e de como conduzem seus times.

Jayson Tatum e Shai Gilgeous-Alexander fazem seus times ainda melhores

Apenas para começar, são os dois últimos campeões da NBA. Apesar de Tatum não ficar com o MVP das finais (ficou com Jaylen Brown), o ala é “o cara” do Celtics.

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Brown, inclusive, deve figurar entre os cinco ou seis primeiros do MVP da liga, mas isso acontece porque Tatum não jogou boa parte da campanha. Em geral, o camisa 0 é quem tem as melhores opções no ataque. Você pode chamar de 1A e 1B, mas o fato é que existe uma diferença, por mais que os torcedores de Boston não gostem muito disso.

Mas, ao mesmo tempo, o que Tatum faz pelo Celtics, é algo similar ao que Gilgeous-Alexander produz no Oklahoma City Thunder. Claro, são times diferentes, mas ambos elevam muito o padrão de seus times.

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Thunder e Celtics jogaram desfalcados o ano todo

Muita gente não sabe, mas desfalque não foi um “privilégio” do Celtics. O time não teve Jayson Tatum e perdeu seus principais jogadores de garrafão na última agência livre: Al Horford e Kristaps Porzingis. Para completar, a equipe trocou Jrue Holiday. Ou seja, Boston passou boa parte do ano com atletas de nível inferior e só perto dos playoffs que Tatum voltou.

Mas veja o caso do Thunder: em só dez jogos ao longo da campanha o time teve o quinteto titular. E, mesmo assim, liderou o Oeste pelo terceiro ano consecutivo.

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Sim, o Celtics é um dos melhores do Leste há muitos anos. Desde que Tatum estreou na NBA, ele foi aos playoffs, mas e o Thunder de Gilgeous-Alexander que faz isso no Oeste?

Claro que são duas franquias que trabalham bem seus jovens desde o Draft, mas o que Shai fez ali é algo espetacular.

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Mas, falando em melhor ou maior, Gilgeous-Alexander começa a levar vantagem sobre Jayson Tatum. Há um ano, não havia dúvida de que Tatum era não só melhor, mas maior que Shai. Hoje, o papo mudou.

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Perto de vencer o seu segundo MVP, o astro do Thunder ainda pode ser campeão pela segunda vez, o que amplia a diferença no aspecto “maior”. O jogador do Celtics possui mais All-Star Games na carreira, assim como All-NBA. Mas quando passa a fazer coisas como nos últimos dois anos, aí não tem discussão.

Sim, você pode até achar que não. Mas apenas estaria achando errado. Um MVP já coloca Shai em vantagem. Com dois? Agora, imagine se for campeão de novo…

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Shai no topo?

E o ponto é: quantos jogadores na NBA são melhores que Shai Gilgeous-Alexander hoje?

Podemos falar de Nikola Jokic, Luka Doncic e, talvez, Giannis Antetokounmpo. Veja que é só talvez, pois o grego vai completar 32 anos na próxima temporada e já deu sinais de que não está conseguindo se manter fisicamente. Desde 2021/22, ele só teve uma campanha com 67 jogos ou mais.

Então, quando o quesito é ser um jogador completo, o astro do Thunder volta a ter vantagem sobre os outros. Afinal, quem consegue manter um time no topo por três anos no Oeste, ser campeão, MVP e podendo repetir os últimos dois, além de defender com excelência?

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A resposta, hoje, na NBA, é só uma: ninguém. Isso é dominância.

Claro que Victor Wembanyama tem tudo para repetir Gilgeous-Alexander, mas ele está só em sua primeira edição de playoffs e tem muito chão a percorrer. Nesta segunda-feira (27), Shai tem a chance de varrer o Phoenix Suns. Se isso acontecer, pela terceira vez consecutiva, o Thunder vai fazer 4 a 0 na primeira rodada dos playoffs.