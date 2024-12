“Luka Doncic terá que se adaptar ao time”, avisa Jason Kidd

Após ficar fora de jogos por lesão, Luka Doncic retornou ao Dallas Mavericks, enquanto o técnico Jason Kidd quer mudanças por parte do astro. Embora o craque seja um grande problema quando não joga, a equipe vinha conseguido se ajustar sem ele, e venceu quatro das cinco partidas sem o camisa 77. Com a boa fase mesmo sem seu principal jogador, Kidd parece querer manter o jeito de jogar da equipe, enquanto o esloveno lidera.

“Nós já fizemos isso antes”, disse Kidd, antes da vitória sobre o Portland Trail Blazers. “Normalmente, você dá um passo pra trás e se adapta a ele, mas precisamos continuar subindo o ritmo. Ele vai achar um jeito de fazer isso funcionar. Estamos animados para tê-lo de volta”.

Subir o ritmo tem sido exatamente o que o Mavs fez na ausência de Luka Doncic. Afinal, a equipe é a sétima com maior ritmo na NBA na ausência de Doncic, enquanto com ele, é a 11ª. Vale dizer, entretanto, que a eficiência é quase a mesma com e sem o jogador: com ele, o Mavs fica em sétimo na lista dos melhores índices ofensivos da liga. Já sem ele, o time é o oitavo na categoria.

Assim, não é como se a equipe fosse necessariamente melhor sem o jogador. Afinal, ele é um dos melhores da liga. Mas parece que o novo estilo, mais rápido e rodando a bola com mais facilidade, agradou Kidd. Isso porque suas recentes declarações indicam que deseja que o retorno de Luka não mude o jeito que o time vem jogando.

“Ele também precisa se ajustar às novas peças que temos. É questão de entender a presença de Klay Thompson, entender o que P.J. Washington está fazendo agora e também o Naji Marshall. Haverá formações em que ele estará com jogadores diferentes, e é só uma questão de saber como movimentar essas peças. Ele vai lidar bem com isso”.

Olhando pelo lado bom nas coisas ruins, a lesão de Luka certamente deu oportunidade para outros jogadores de Dallas ganharem destaque. Naji Marshall, Quentin Grimes e Spencer Dinwiddie somaram 66 pontos na vitória de quarta-feira sobre o New York Knicks. Eles acertaram 25 de 41 arremessos de quadra, incluindo 9 de 19 nas tentativas de três pontos.

Então, no domingo, Luka Doncic retornou às quadras em grande nível. O astro somou 36 pontos, 14 assistências e sete rebotes. Enquanto isso, ele acertou 15 das 24 tentativas nos arremessos, sendo quatro em dez de três.

Embora Jason Kidd goste do novo jeito de jogar e quer que Luka Doncic se adapte, Dinwiddie não concorda. “Obviamente, Luka tem um estilo próprio e é um jogador de calibre MVP. Nosso trabalho é nos ajustar ao MVP,” disse o armador. “Dito isso, se você se comprometer a fazer seu trabalho no mais alto nível possível, tudo tende a dar certo”.

Dessa forma, com o retorno de Luka Doncic e novas peças ganhando destaque, o Dallas Mavericks pode repetir a campanha do ano passado e ir às finais da NBA. A equipe atualmente tem 13 vitórias em 21 jogos, e ocupa a quinta posição da conferência Oeste.

