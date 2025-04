Luka Doncic avisa Timberwolves: “Gosto de jogos assim”

Luka Doncic está prestes a jogar seus primeiros jogos de playoffs com o Los Angeles Lakers contra o velho conhecido Minnesota Timberwolves. O astro tem um histórico recente favorável contra o rival da primeira rodada. Então, se mostrou confiante e empolgado para disputar um primeiro confronto de mata-mata pelo novo time.

Em entrevista após o treino da quinta-feira (17), o armador falou sobre como jogar playoffs é diferente e como está feliz com a chegada da época mais importante da temporada.

“A verdade é que você se torna jogador de basquete pensando sobretudo nesses momentos, nos grandes jogos. São esses os que mais gosto. A pós-temporada é diferente, é a hora mais divertida. Todos estão na quadra, todos estão se sacrificando, dando um passo a mais. É sempre muito legal”, afirmou.

O camisa 77 renovou as esperanças de Los Angeles em tentar uma passo maior na disputa pela conferência Oeste de 2024/25. Após levar a equipe ao terceiro lugar e ao mando de quadra, ele agora está focado, acima de tudo, em tentar um título logo de cara.

“Sempre que jogos nos playoffs, meu objetivo é apenas um: Vencer o título. A verdade é que nós temos um grande time, uma ótima coesão. O principal é que nós temos muitos caras que estão dispostos a ir para a guerra nesse sentido. Então, eu acredito que é possível. Todos estamos juntos e focados, somos bons. Com certeza temos uma chance”, garantiu.

Ou seja, o objetivo de Luka Doncic está muito além dos jogos da série com o Minnesota Timberwolves, que começa no próximo sábado (19). Ele foi o grande algoz da franquia de Minneapolis na última campanha, evitando que o rival chegasse às finais da NBA, no que provavelmente foi sua melhor série pelo Mavericks em 2023/24.

Companheiros

Um dos poucos nomes do elenco que já esteve ao lado do esloveno em uma série de playoffs, é o também importante Dorian Finney-Smith. O ala falou como é estar ao lado dele novamente. O jogador fez parte da troca de Kyrie Irving e foi para o Brooklyn Nets há alguns anos e agora está no Lakers.

“É emocionante. Eu já sei como ele virá para essa missão. Luka adora o momento, vai latir e gritar. O que posso fazer? Também gosto disso. Por fim, fico feliz de que ele está sorrindo tanto dentro quanto fora da quadra nesse momento. Ele brinca, provoca os fãs que o xingam, tem sido incrível. Então, o que quero dizer é que ele trás uma emoção diferente para a partida. Acima de tudo, facilita o trabalho de todos. Portanto, estou muito empolgado”, afirmou Finney-Smith.

Doncic teve médias de 28.1 pontos, 8.1 rebotes e 7.5 assistências em seus primeiros 28 jogos no Lakers. Neste período, se tornou o jogador que atingiu 100 bolas de três pela franquia em menor tempo na história.

Então, após liderar a corrida de Dallas até as finais da NBA em 2023/24, o armador não diminuiu seu ritmo em relação ao primeiro ano em Los Angeles. Por fim, a série de primeira rodada começa às 21h30 do sábado com o jogo 1 em Los Angeles.

