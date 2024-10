Longe da NBA, o pivô DeMarcus Cousins decidiu apostar em uma nova modalidade do basquete. Nesta semana, o jogador estreou no FIBA 3×3 World Tour, em Wuxi, na China. O jogador atuou pelo time da casa, o Wuxi WenLv, contra o Partizan Meta Force e mostrou seu domínio no garrafão com diversas enterradas e amostras de sua habilidade.

Aos 34 anos, Cousins iniciou no 3×3 após uma temporada no basquete profissional chinês. O ex-NBA ficou atraído pelo equipe de Wuxi por conta da sua conexão com Andrew Kelly, estrela do time.

A contratação representou um grande passo para a modalidade. Cousins, afinal, deve ser o maior nome do FIBA World Tour. Em sua carreira na NBA, ele acumulou quatro seleções para o All-Star Game e foi um dos jogadores mais dominantes da sua posição na última década. Em seu auge, por exemplo, ele registrou médias de 26.9 pontos, 11.5 rebotes, 1.6 roubo e 1.4 toco em 2015/16.

“Assinar com Cousins não é apenas uma questão de vencer jogos. Ele tem a capacidade de promover o basquete 3×3 em Wuxi e em toda a Cina. Cousins está preparado tanto física quanto mentalmente. Portanto, ele é o jogador profissional que estávamos procurando”, afirmou Sun Xiujun, gerente do Wuxi WenLv.

O Fiba 3×3 World Tour segue até esta quarta-feira (2). Classificado para as quartas, o time de Cousins enfrente o Princeton, dos Estados Unidos, em jogo que vale vaga nas semifinais.

Fora da NBA

A aposta no basquete 3×3 é a prova de que DeMarcus Cousins desistiu de voltar à NBA. Outrora astro na liga, o pivô não assinou com nenhuma das 30 equipes, mesmo após ter sido eleito MVP das finais no Taiwan no início de 2023. Desse modo, ele revelou que desistiu de tentar se aproximar dos dirigentes em busca de uma oportunidade.

“Eu não vou mais sair tentando convencer esses caras. Eles sabem o que eu entrego em quadra. Isso já foi provado. Se quisessem saber quem eu sou, tirariam um tempo para me conhecer ao invés de ouvir outra pessoa. Aliás, já passei dessa fase de tentar me aproximar. Se surgir uma nova oportunidade que faça sentido, eu vou considerar. No entanto, estou cansado de tentar convencer”, revelou Cousins.

DeMarcus Cousins teve seu último contrato na NBA em 2021/22 com o Denver Nuggets. Na franquia, mostrou traços de que poderia ser um bom reserva na sua posição. Afinal, com média de somente 13.9 minutos, o pivô registrou 8.9 pontos, 5.5 rebotes e 1.7 assistência.

Desde então, Cousins está há dois anos sem uma oportunidade na liga. Como resultado, passou por times em Porto Rico e Taiwan em busca de chamar atenção dos times da liga. Entretanto, nada apareceu. Desse modo, ele antecipou o discurso recente, durante entrevista ao site HoopsHype, quando afirmou que não acreditava em uma segunda chance nos EUA.

“Honestamente, não [acho que consigo uma nova oportunidade]”, disse Cousins. “Eu sei que tive meu tempo lá. Houve um momento em que eu estava tentando fazer isso acontecer. Mas o lugar em que estou na minha vida agora, com tudo o que está acontecendo, fora do basquete, estou em um bom lugar. Então, como eu disse, estou animado com o que tenho pela frente e meu futuro”, seguiu.

