Liga de basquete demite repórter por Caitlin Clark

De acordo com o site Front Office Sports, a liga de basquete Big 3 demitiu a repórter Rachel DeMita após ela publicar vídeos de Caitlin Clark nas suas redes sociais. Isso porque o torneio de 3 x 3 promovido pelo rapper Ice Cube teria uma atrito com a jovem estrela da WNBA. Além disso, o compartilhamento teria acontecido durante um jogo do campeonato.

A desavença entre Caitlin Clark e a liga de basquete 3 x 3 iniciou após ela recusar uma oferta para disputar o campeonato. Segundo o jornal The New York Post, a Big 3 fez uma proposta de US$10 milhões por duas temporadas à jogadora do Indiana Fever. Ice Cube confirmou a tentativa em junho do ano passado e que chegou a ser discutido outros benefícios.

Então, além da recusa de Clark outro fator que motivou a demissão de DeMita foi o momento de sua publicação. A estrela da WNBA retornou às quadras após quatro jogos se recuperando de lesão. Assim, a repórter compartilhou lances dela em quadra com a legenda “para aqueles que questionaram o hype“. No entanto, a postagem veio ao mesmo tempo de uma transmissão ao vivo de um jogo da Big 3 em rede nacional.

Continua após a publicidade

Leia mais!

DeMita se manifestou após os rumores e confirmou a demissão. Da mesma forma, revelou o que foi dito pela liga de basquete 3 x 3 para a decisão. Segundo a repórter, a direção ficou “consternada e decepcionada” com sua atitude de publicar sobre a liga concorrente durante o mesmo período em que a Big 3 transmitia uma partida.

Portanto, a influenciadora deixa a liga de Ice Cube após um ano. Afinal, ela foi contratada em junho do ano passado por conta de sua popularidade nas redes sociais. DeMita tem quase 300 mil seguidores no X e mais de 1 milhão no Instagram.

Ainda de acordo com o Front Office Sports, a Big 3 não quis falar sobre a demissão. Um porta-voz garantiu que não pode comentar questões internas como essa.

Continua após a publicidade

addressing the rumors. pic.twitter.com/g3QbFEdyRG — Rachel A DeMita (@RADeMita) June 20, 2025

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA