Lembra quando Alex Len desistiu do Pacers e foi para o Lakers?

O Indiana Pacers venceu o primeiro jogo da final da NBA, após um jogo épico contra o Oklahoma City Thunder por 111 a 110. Mas um jogador deve estar decepcionado por sua escolha. O pivô Alex Len tinha acerto verbal para jogar pelo Pacers, mas viu a chance de jogar pelo Los Angeles Lakers e não pensou duas vezes. Meses depois, Indiana segue na luta pelo seu título inédito.

Após um início ruim, o Pacers tinha problemas. Afinal, perdeu os dois pivôs reservas de uma só vez. Isaiah Jackson e James Wiseman se machucaram logo nos primeiros jogos. Indiana flertou com Jahlil Okafor, Moses Brown, mas nada agradava. Então, veio a troca por Thomas Bryant para ser o substituto de Myles Turner.

Afinal, Bryant estava tomando tempo do calouro Kel’el Ware no Miami Heat e a direção acertou a troca com o Pacers. Logo depois, Ware ganhou seu espaço e mostrou serviço.

Mas o Pacers ainda precisava de um terceiro pivô. Assim que Alex Len foi dispensado pelo Washington Wizards após troca com o Sacramento Kings, era a chance de o ucraniano jogar nos playoffs da NBA. No Wizards, ele jamais teria a oportunidade em 2024/25.

Então, Len aceitou a proposta do Pacers e estava tudo certo para ser o terceiro pivô do time. Mas o destino fez ele mudar de ideia.

O Lakers cancelou a troca de Mark Williams e deu um “chapéu” no Pacers, contratando Alex Len para o seu elenco. E Len, caso tivesse uma condição melhor, eventualmente poderia ganhar mais espaço em Los Angeles. Só que não.

No Lakers, Len ficou sem minutos, enquanto Jaxson Hayes assumiu de vez a titularidade. Sem ter muito o que fazer, o Pacers foi atrás de Tony Bradley, que estava na G League. Sem espaço na NBA, Bradley tentava cavar uma vaga. Conseguiu depois de passar por quatro times, sempre sem muito sucesso.

Enquanto Len foi ameaçado até de ser dispensado do Lakers, o Pacers apostou em alguém de muito menos nome. Nos playoffs, Bradley jogou em todas as séries, tendo minutos importantes contra o New York Knicks.

Claro que Alex Len fez a escolha óbvia. Afinal, jogar ao lado de Luka Doncic e LeBron James é, na teoria, mais possível de brigar pelo título. Mas o Pacers está ali para provar o contrário.

Seja em uma série contra Cleveland Cavaliers, New York Knicks e Oklahoma City Thunder ou em uma opção de um terceiro pivô. O Indiana Pacers é sempre “azarão” e vive bem com isso.

