LeBron James quebra silêncio após marca na NBA

Camisa 23 pôs fim a uma marca histórica na liga

LeBron James marca NBA Fonte: Reprodução / X

LeBron James pôs fim a uma marca história na última rodada da NBA. No duelo contra o Toronto Raptors, o astro do Los Angeles Lakers marcou apenas oito pontos. Desse modo, foi a primeira vez desde 2007 que o veterano não conseguiu ao menos dez pontos, encerrando uma sequência que durou 1.297 jogos.

O fim da sequência aconteceu em uma noite ruim para LeBron James nos arremessos. Em 36 minutos na quadra, afinal, o craque acertou apenas quatro das 17 tentativas, sendo que errou cinco do perímetro. Além disso, o camisa 23 não conseguiu nenhuma idade à linha de lance livre, o que também comprometeu sua produção.

LeBron, ainda assim, produziu para o Lakers de outra maneira. Com a marca ruim na pontução, o lendário jogador conseguiu 11 assistências, sendo a última para Rui Hachimura acertar do perímetro e garantir a vitória nos segundos finais. Assim, ao final do jogo contra o Raptors, James minimizou o fim da sequência histórica.

“É o melhor jeito de encerrar a sequência. Se é uma marca que tinha que acabar, o final perfeito para isso foi esta noite”, disse LeBron James. “É literalmente quem eu sou. Sempre foi sobre: ‘Como posso vencer o jogo? Como posso fazer a jogada certa para garantir a vitória? Então, essa sequência simplesmente aconteceu”.

O fim da marca vem em meio à uma temporada diferente de LeBron James na NBA. Isso porque ao longo dos 22 anos anteriores, o astro sempre se colocou como o melhor nas equipes por onde passou. Mesmo com Dwyane Wade, ele foi o craque no Miami Heat. Na segunda passagem pelo Cleveland Cavaliers, também. No Los Angeles Lakers, nem Anthony Davis foi capaz de ter mais destaque que o camisa 23.

No entanto, em 2025/26, o cenário é diferente. A chegada de Luka Doncic deu ao time angelino um novo rosto na NBA. Austin Reaves, por sua vez, parece viver seu auge ofensivo e tem tido mais destaque que o veterano. Os dois, por exemplo, tem médias de 35.3 e 28.9 pontos, respectivamente, enquanto LeBron James tem apenas 14.

Vale lembrar, por fim, que outra marca histórica de LeBron também terminou este ano na NBA. Por conta de um desconforto no nervo ciático, o ídolo do Lakers perdeu todo o início de sua 23ª temporada na liga. Portanto, encerrou uma sequência de 22 anos onde sempre esteve em quadra na rodada de abertura de uma fase regular.

Desfalque contra o Celtics 

Nesta sexta-feira (5), o Lakers enfrenta o Boston Celtics, mas o astro LeBron James está fora do jogo. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala não vai atuar por conta de descanso.

Vale lembrar que James vem lidando com um incômodo no glúteo, que o tirou do começo da campanha em 2025/26.

