LeBron James faz mais um triplo-duplo em vitória do Lakers sobre Raptors

Aos poucos, o Los Angeles Lakers vai se recuperando de sequência de derrotas. Nesse domingo, o Lakers bateu o Toronto Raptors em casa após mais um triplo-duplo do astro LeBron James. Foi o seu segundo consecutivo, o terceiro na temporada 2024/25 da NBA. Próximo de completar 40 anos, LeBron obteve 19 pontos, 16 assistências, enquanto pegou dez rebotes.

O problema, no entanto, ficou por conta do pivô Anthony Davis, que saiu do jogo mais cedo com lesão no olho. De acordo com o técnico JJ Redick, ainda não existe alguma informação médica. Enquanto ficou em quadra, Davis produziu 22 pontos e quatro rebotes. Jaxson Hayes foi seu principal substituto ao longo do jogo e ficou com 12 pontos e seis rebotes.

“LeBron James tomou controle do jogo não só pontuando, mas na defesa, com seus rebotes, sua organização de jogadas”, disse Redick, em entrevista coletiva. “Sua energia realmente aumentou o moral do grupo, então até nosso banco ajudou muito. Quando Davis saiu, Hayes colaborou ali, enquanto D’Angelo Russell pontuou”.

Nas últimas duas partidas, LeBron James voltou a jogar como armador, algo que o fez no ano do título, em 2019/20. Redick sacou Russell do quinteto titular, então James assumiu a função de organizador principal. Então, nos dois jogos, o camisa 23 obteve 29 assistências. Ou seja, uma média de 14.5.

Ao ser questionado sobre o que prefere de LeBron entre organizar o time ou pontuar no Lakers, Redick foi enfático: “Pontuar”.

Em sua vigésima segunda temporada, LeBron James vai completar 40 anos no dia 30 de dezembro. Mas mesmo assim, ele segue produzindo. Afinal, são 23.2 pontos, 8.9 assistências e 7.7 rebotes nos dez primeiros jogos. Apesar de não fazer nenhuma cesta de três contra Toronto, James possui 44.4% de aproveitamento no quesito. É o melhor de sua carreira. Vale lembrar que ele teve 41% na última temporada.

Com LeBron James sendo o principal destaque, foi o segundo e último jogo do Lakers contra o Raptors na temporada. Há duas semanas, o time californiano venceu o canadense por 131 a 125.

Por enquanto, não é possível confirmar se Anthony Davis estará disponível para as próximas partidas. Mas com ele em quadra, o time venceu seis dos nove jogos que disputou.

Até aqui, o Lakers venceu todos os cinco jogos que fez em Los Angeles, mas o próximo é diante do Memphis Grizzlies. Ainda que a partida aconteça na Califórnia, vale lembrar que o Grizzlies já derrotou a equipe na temporada 2024/25 da NBA.

Já na próxima quinta-feira, LeBron James e o Lakers pegam o San Antonio Spurs, em jogo válido pela Copa da NBA.

