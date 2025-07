Lakers pode fechar contrato com antigo jogador do Warriors

O Los Angeles Lakers está se movimentando no início da agência livre da NBA. Após fechar com Jake LaRavia, Deandre Jordan e estender contrato com Jaxson Hayes, o Lakers está de olho em um antigo jogador do Golden State Warriors. De acordo com o jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points, trata-se de De’Anthony Melton, um ala-armador com características defensivas.

De’Anthony Melton, de 27 anos, está livre no mercado após o contrato do jogador encerrar no Brooklyn Nets. Ele iniciou a última campanha no Warriors, mas sofreu uma lesão no joelho logo no começo, que o tirou do resto da temporada. Então, o time de San Francisco usou seu expirante em troca pelo alemão Dennis Schroder em dezembro de 2024.

Agora, o Lakers teria muito interesse no jogador para reforçar o banco de reservas. Segundo Siegel, ele pode ser um ótimo complemento para Luka Doncic e Austin Reaves, vindo da segunda unidade.

Para o Lakers dar um contrato a Melton, talvez seja necessário abrir mão de outro jogador de seu elenco. Isso porque o time conta com 12 atletas sob contrato garantido, contando LaRavia, Jordan e Hayes. Ainda tem Adou Thiero, escolha de segunda rodada, e Shake Milton, que tem um acordo sem garantia para 2025/26, no valor de US$3 milhões.

O jogador vinha ganhando muito espaço no Warriors quando se machucou, mas está no fim de sua recuperação para poder fechar um contrato com Lakers ou qualquer outro time da NBA. De acordo com o técnico Steve Kerr, a perda de Melton mudou tudo o que pensava na última campanha. Para ele, o atleta era vital para o sucesso da equipe.

Aliás, Melton vinha tendo muitos minutos e ganhando destaque no Warriors a ponto de Kerr pedir prioridade em sua renovação de contrato logo após os primeiros jogos de 2024/25. Com ele em quadra, o time venceu quatro das seis partidas e teve médias de 10.3 pontos, 3.3 rebotes e acertou 37.1% de três. Foi titular nos últimos dois, quando teve 16.5 pontos, 7.0 rebotes, 2.0 roubos de bola e aproveitamento de 50% do perímetro (sete em 14).

No entanto, a contusão acabou com as esperanças do Warriors no jogador. A direção sabia que seria difícil levar a temporada com um atleta a menos e o trocou com o Nets. Entretanto, a passagem de Dennis Schroder não agradou Kerr. Então, na trade deadline, Schroder fez parte do pacote que o time de San Francisco enviou para ter Jimmy Butler.

Já o Lakers pode fazer alguns negócios na NBA, como uma troca por Andrew Wiggins, do Miami Heat, mas o time da Flórida pediu muito pelo jogador. Então, é algo que a direção não deve tentar mais, até pelo fato de não querer dar escolha de Draft.

Por fim, o Lakers ainda pode ir atrás de um terceiro pivô para o grupo, seja em contrato com agente livre ou uma troca. Tem um rumor de que o time feche com o Houston Rockets um negócio por Cam Whitmore por Dalton Knecht. Ou ainda, algo sobre Nick Richards, do Phoenix Suns. O pivô vai ganhar US$5 milhões em 2025/26.

