Knicks e Grizzlies podem ser parceiros em troca por Mikal Bridges

New York Knicks e Memphis Grizzlies podem se envolver em breve em uma troca centrada em Mikal Bridges. De acordo com Chris Dodson, do ClutchPoints, o ala está entre as opções do time do Tennessee após o negócio de Desmond Bane. O camisa 25 tem mais um ano de contrato com a equipe novaiorquina.

Segundo Dodson, o rumor considera os momentos de Knicks e Grizzlies. O time de New York, por exemplo, tem um elenco estrelado e pode ter que reduzir gastos com o teto salarial já na offseason. No entatno, a maior parte dos titulares têm acordos a longo prazo, enquanto Bridges tem mais um ano sob contrato. O Grizzlies, por sua vez, busca um novo reforço para ajudar Ja Morant e Jaren Jackson Jr.

Para tentar a troca por Bridges, o Grizzlies acumulou ativos após negociar Bane. Além dos nomes já disponíveis no elenco, a equipe tem Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope e quatro escolhas de primeira rodada que poderia enviar ao Knicks. Desse modo, Dodson acredita que o time de New York poderia pensar em negociar um titular.

“Bridges é elegível para uma extensão e pode pedir mais do que o Knicks pode pagar. A equipe ainda precisa de escolhas de Draft e uma mudança rápida. Então, fazer New York pensar em uma oferta com Brandon Clarke, Cole Anthony, Caldwell-Pope, John Konchar, GG Jackson e três escolhas de primeira rodada precisa estar na lista de tarefas do Grizzlies”, disse Dodson.

Como no Knicks, Mikal Bridges não seria a grande estrela do Grizzlies. No entanto, o ala poderia trazer mais impacto ao time do que Desmond Bane. Na temporada passada, ele teve médias de 17.6 pontos, 3.7 assistências e 3.2 rebotes. Além disso, é um dos melhores defensores de perímetro da NBA.

“Mikal Bridges é um ala de seleção de defesa que pode marcar mais de 20 pontos por jogo. Então, ele pode aliviar a pressão em cima de Jaren Jackson Jr. e Ja Morant dos dois lados da quadra. Seu jogo completo tornaria o Grizzlies candidato imediato no Oeste. Portanto, a franquia pode entregar ao técnico Tuomas Iisalo mais uma peça de nível All-Star sem desmontar o núcleo da equipe”, completou Dodson.

Apesar de Mikal Bridges não ter feito a temporada que o fã do Knicks gostaria de ver, ele foi bem dentro do previsto como terceira ou quarta opção ofensiva. Mas pelo que “pagou”, o time de Nova York teme não ter a mesma contrapartida que enviou ao Brooklyn Nets há cerca de um ano.

