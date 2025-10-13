Kings perde titular para começo de temporada na NBA

O Sacramento Kings terá o desfalque de um titular para o começo da temporada na NBA. De acordo com a franquia, o ala Keegan Murray rompeu o ligamento colateral ulnar no polegar esquerdo. Desse modo, deve perder ao menos de quatro a seis semanas do início da fase regular de 2025/26.

Continua após a publicidade

Keegan Murray sofreu a lesão no jogo de pré-temporada entre Kings e Portland Trail Blazers. No segundo quarto, o jogador sofreu a lesão e precisou deixar a quadra. Ele teve nove pontos e cinco rebotes em 16 minutos, enquanto Sacramento perdeu por 124 a 123.

Segundo o Kings, o titular terá que passar por cirurgia para reparar a lesão. Assim, vai Murray das quadras por cerca de um mês. O ala, aliás, deve ser reavaliado em quatro a seis semanas. Ou seja, vai perder pelo menos dez jogos da temporada 2025/26 da NBA pelo time.

Continua após a publicidade

A lesão acontece em um momento importante para Murray na NBA. Isso porque o titular é elegível para uma extensão de contrato com o Sacramento Kings até 20 de outubro. É provável, no entanto, que a franquia mantenha as conversas, uma vez que o jogador é um nome importante do elenco.

Ainda assim, se o Kings optar por não renovar com o titular até o prazo, Murray será agente livre restrito em 2026. Desse modo, Sacramento poderia igualar qualquer proposta de um time que tenha algum interesse.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Keegan Murray é titular do Kings desde que chegou na campanha 2022/23 da NBA. Na época, ele foi a quarta escolha do Draft e teve uma temporada promissora, com médias de 12.2 pontos e 4.6 rebotes. Além disso, acertou 41.1% das tentativas de três pontos, sendo um dos melhores nomes do perímetro na liga.

Nos últimos dois anos, Murray segui como um nome importante do Kings na NBA, mas não deu o salto ofensivo esperado. No ano passado, por exemplo, teve médias similares ao ano de estreia, com 12.4 pontos e 6.7 rebotes. Porém, caiu em relação aos arremessos de três pontos, com 34.3% de acerto.

Continua após a publicidade

Por fim, com a lesão de Murray, o Kings ainda não definiu quem deve ser o substituto. No duelo contra o Blazers, o ala Nique Clifford foi quem ganhou a vaga do titular, mas Dario Saric e Doug McDermott também devem disputar a posição para jogar ao lado de Dennis Schroder, Zach Lavine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA