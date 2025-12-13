Kevin Durant minimiza ano ruim do Clippers na NBA

O Los Angeles Clippers sofreu mais uma derrota. Desta vez, o revés foi para o Houston Rockets, que afundou ainda mais o time angelino na tabela do Oeste. Por enquanto, a equipe da Califórnia ocupa a penúltima posição, com 19 derrotas em 25 jogos. Apesar do ano ruim, o astro Kevin Durant minimizou o momento do Clippers na NBA.

Kevin Durant respondeu sobre o fato do elenco ser bom, mas os resultados não refletirem isso. O time, por exemplo, conta com dois futuros Hall da Fama, em James Harden e Kawhi Leonard, além do pivô Ivica Zubac.

“O recorde do Clippers não indica o quão bom é o time. Uma partida pode escapar em um quarto e em algumas posses de bola. Então, isso não significa que esse seja o tipo de equipe que Los Angeles é”, refletiu Kevin Durant. “Além de ter James Harden e Kawhi Leonard, ainda tem Ivica Zubac, que vem jogando como um dos melhores pivôs da NBA”.

Como refletiu Durant, o principal problema do Clippers na NBA tem sido fechar os jogos. Das 19 derrotas, por exemplo, oito foram por duas posses de bola ou menos. Ou seja, menos de seis pontos de diferença, que custaram o resultado para Los Angeles. Desse modo, se a equipe saísse como vitoriosa nos oito, o recorde seria de 14-9.

Além de minizar o ano do Clippers na NBA, Kevin Durant falou sobre James Harden. Os dois foram colegas de time no Brooklyn Nets, mas não tiveram sucesso juntos. Após a passagem pelo time de New York, cada um seguiu um caminho. O armador jogou por Philadelphia 76ers e depois chegou a Los Angeles. O camisa 7, por sua vez, vestiu as cores do Phoenix Suns, antes do Rockets.

Para Durant, o maior destaque de Harden é a forma como ele se reinventou na NBA. No passado, o armador era reconhecido como um dos melhores pontuadores da história. No entanto, desde que chegou a Los Angeles, ele passou também a ser mais um construtor de jogadas ao invés do jogador com 30 pontos ou mais por jogo.

“Quando chegamos aos 32 ou 33 anos, nós jogadores costumamos remodelar nossos jogos e nos adaptar ao novo estilo de basquete. Harden, então, sempre foi o tipo de atleta que antecipa isso. Por isso, não me surpreende que ele esteja jogando tão bem”, seguiu Kevin Durant.

Por fim, Kevin Durant falou sobre a parceria entre ele e Harden não ter dado certo. De acordo com o craque, o elenco era de fato um dos melhores de toda a NBA. Porém, a sequência de lesões que afetaram eles e Kyrie Irving atrapalhou o sucesso da franquia.

“A parte do basquete era a situação perfeita. Nós tínhamos um ótimo time e uma boa comissão técnica. Era o necessário para sermos um time candidato ao título. Só não entramos em quadra juntos. E, às vezes, isso é algo que acontece”, finalizou Kevin Durant.

