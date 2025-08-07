Kendrick Perkins polemiza em TOP 5 melhores defensores da NBA

Um dos analistas mais controversos da ESPN “atacou” mais uma vez. Kendrick Perkins gerou discussão nessa quarta-feira por causa de uma lista curiosa dos cinco melhores defensores da NBA atual. A polêmica não ficou por conta dos nomes citados no TOP 5, mas nas posições de cada um em sua lista. O ex-jogador listou Alex Caruso, para começar, como o melhor marcador da liga.

“O teste da quadra supera tudo e, por isso, vi o que precisava nos playoffs desse ano. Alex marcou Nikola Jokic em um sétimo jogo, por exemplo, com qualidade. Ele é a imagem do especialista defensivo que pode entrar em uma partida e causar o terror. Sua defesa foi uma das grandes chaves para que o Oklahoma City Thunder fosse campeão da temporada”, elogiou o veterano.

Caruso é uma escolha pouco usual porque já se convencionou citar – de forma quase automática – Victor Wembanyama como melhor defensor da NBA. É provável que o pivô de 21 anos tivesse vencido o prêmio de marcador do ano se tivesse sido elegível. Mas o francês não ficou no topo da lista de Perkins. E, aliás, nem foi o segundo colocado. Não está sequer no TOP 3, na verdade.

“Victor é o quarto colocado da minha lista. É o melhor da liga em distribuir tocos, sim, mas não o vemos jogar desde fevereiro. Nunca competiu, além disso, nos momentos mais importantes de uma temporada. Preciso vê-lo nos playoffs para tirar a prova. O garoto ainda vai ser eleito melhor defensor da liga várias vezes no futuro, mas, por enquanto, fica por aqui”, justificou o comentarista.

Início da lista

A lista de melhores defensores da NBA de Kendrick Perkins começou e terminou pelo Thunder. Enquanto Caruso ficou no topo do ranking, outro atleta do time iniciou o TOP 5. Luguentz Dort foi o indicado como o quinto melhor marcador da liga no momento. Perkins crê que, assim como o colega de time, o canadense também foi crucial para o título do time de Oklahoma City.

“Lu é uma peste, antes de tudo. Os adversários odeiam o ver pela frente, pois já sabem que não vão ter descanso. Você não pode fazer bloqueios nele porque é físico demais e luta contra qualquer contato em quadra. Um dos grandes fatores para a conquista da franquia, certamente, foi a sua defesa no perímetro. Sem dúvidas”, elogiou o campeão da NBA pelo Boston Celtics.

Depois de Wembanyama, Perkins voltou a surpreender e colocou Amen Thompson na terceira colocação. E o jovem do Houston Rockets recebeu uma projeção ousada do analista. “Eu creio que Amen pode se tornar o melhor jogador two-way dessa liga em dois anos. Já foi um dos dois atletas da temporada passada a ter 85 tocos e 85 roubos de bola. É um carrapato, em síntese”, disse.

Defensor do ano

Ok, mas e o atual vencedor do prêmio de defensor do ano? Você já deve estar sentindo falta de Evan Mobley na lista dos melhores da NBA de Kendrick Perkins. É que, em relação ao ala-pivô do Cleveland Cavaliers, não houve polêmica. O ex-jogador seguiu a lógica e citou o recém-premiado marcador na segunda posição de sua lista.

“Evan ganhou o prêmio da última temporada com razão. Afinal, pode fazer de tudo no lado defensivo da quadra. Não só bloqueia arremessos ao redor do aro, mas vai para fora do garrafão e marca as cinco posições. E quer saber? Ele nem está perto do seu melhor ainda”, previu o analista da ESPN.

