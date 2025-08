Kendrick Perkins: “Luka Doncic é favorito para ser MVP da NBA”

Luka Doncic é um candidato ao prêmio de MVP da temporada da NBA todos os anos. Mas pode ser um caso diferente dessa vez. O astro do Los Angeles Lakers mostra um esforço inédito com o seu condicionamento físico nessa offseason. Essa é uma grande mudança, certamente, para alguém que sempre costuma se reapresentar sem condições ideais. E, para Kendrick Perkins, uma mudança que o eleva de candidato a favorito ao prêmio.

Continua após a publicidade

“Isso significa, antes de tudo, que Luka levou o desrespeito que sofreu durante a última temporada para as férias. Então, você olha como ele está em forma agora e já dá para ver que vai ser um problema para todos na liga. O Lakers, certamente, está entre os candidatos ao título com esse jogador. E, além disso, Luka é o favorito para levar o troféu de MVP”, cravou o analista da ESPN.

O “desrespeito” a Doncic se refere, antes de tudo, aos detalhes de sua chocante saída do Dallas Mavericks. A franquia deu a entender que decidiu trocá-lo porque não apostava na ética de trabalho e compromisso do ala-armador. Isso, aliás, depois de ter conduzido os texanos até as finais da NBA no ano anterior. Perkins crê que a NBA precisa temer e se preparar para enfrentar o esloveno como nunca.

Continua após a publicidade

“Luka chegou às finais da NBA em Dallas enquanto estava fora de forma. Imagine o que pode fazer agora. Por isso, os torcedores de Los Angeles deveriam estar em êxtase no momento. Mesmo. Todos deveriam estar empolgados porque Luka abraçou as críticas e contestações para dar uma resposta ao mundo. Ele está vindo!”, avisou o campeão da liga pelo Boston Celtics.

Leia mais sobre Luka Doncic

Nova versão

Quando chegou à NBA, parecia ser uma questão de tempo para que Luka Doncic fosse campeão e MVP da liga. Mas, em tempos de imediatismo, ninguém está tão disposto a esperar. A troca do Mavericks, de certa forma, resumiu todas as dúvidas que havia em torno do craque. Perkins vê o foco do astro na forma física, antes de tudo, como uma forma de rebater todas as contestações.

Continua após a publicidade

“Kevin Garnett sempre me disse para não ver televisão e as redes sociais só enquanto as coisas estão bem. É preciso encarar os momentos ruins também. Luka enfrentou as críticas e o desrespeito de frente e, com isso, vai virar outro jogador. Então, creio que nós estamos prestes a ver uma nova versão de Luka em quadra”, projetou o polêmico comentarista.

Nos tempos de jogador, Perkins sempre foi um atleta corpulento e que se destacava pela imposição física. Ele não esconde, por isso, que gostaria de ter um físico mais parecido com o Doncic atual. “Eu admito que estou com inveja. Estou com inveja porque queria ter um corpo assim. Gostaria de poder levantar da cama um dia e postar o meu físico ‘trincado’ nas redes sociais”, reconheceu, aos risos.

Continua após a publicidade

Menos, menos…

Mas, mesmo com a melhora física, nem todos fazem projeções de MVP para Luka Doncic na próxima temporada da NBA. Um dos colegas de Perkins na ESPN, por exemplo, está no lado contrário da discussão. O analista Stephen A. Smith sinalizou que não ficou tão impressionado assim com as mudanças no corpo do jovem craque. Ele não vê motivos, mais do que isso, para um “temor extra” nos rivais.

“A NBA não deve ter mais medo de Luka só por causa de sua forma física. Afinal, todos já o veem como um incrível talento ofensivo. Mas há uma grande diferença entre estar em forma antes da temporada e mantê-la durante a campanha. E isso significa que vai mover-se mais sem a bola e ser mais combativo na defesa, por exemplo? Esses são os reflexos que queremos ver, no fim das contas”, ponderou Smith.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA