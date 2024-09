Keldon Johnson e Chris Paul entram em acordo por número de camisa no Spurs

Keldon Johnson e Chris Paul entraram em acordo pela camisa 3 do San Antonio Spurs. Em publicação no Instagram, o ala anunciou que abriria mão do número para o veterano ex-Golden State Warriors. Em contrapartida, o jogador do time texano usará a camisa 0, que ele havia utilizado quando esteve no Austin Spurs, da G League.

O acordo com Keldon Johnson é um símbolo importante para Chris Paul no Spurs. Isso porque, o astro usa a camisa 3 desde que entrou na NBA em 2005. Com o número, ele representou Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns e Warriors.

Em sua carreira, Paul conta com médias de 17.5 pontos, 9.4 assistências, 4.5 rebotes e 2.1 roubos, além de 47.1% de aproveitamento do perímetro. O armador é ainda o terceiro maior assistente da história da NBA. Ao todo, em sua carreira, ele registrou 11.894 assistências.

Publicidade

Com o Spurs, Paul assinou um contrato de um ano no valor de US$11 milhões. Na franquia, ele deve formar uma poderosa dupla com o fenômeno Victor Wembanyama. Em entrevista, aliás, o armador revelou que está ansioso para entrar em quadra com o francês.

“O que posso dizer a vocês é que não há um único jogador da NBA que é mais falado por todos nós do que Wembanyama. Depois das partidas com ele, todo mundo está falando sobre isso. As pessoas refletem sobre o que aconteceu e o que enfrentaram. Então, estou muito ansioso para jogar ao seu lado. Falei com Harrison Barnes sobre como será legal ter a chance de conviver com Victor todos os dias nessa altura de nossas carreiras”, garantiu.

Publicidade

Leia mais sobre Chris Paul!

Paul, inclusive, deve suprir um dos problemas que o Spurs enfrentou na primeira temporada da Wembanyama na NBA. Afinal, o elenco da franquia texana não contava com um armador de ofício. De início, equipe começou o ano com Jeremy Sochan, um ala, jogando na posição. Depois disso, Tre Jones se tornou o titular e o Spurs até melhorou de produção, mas o entendimento comum era de que a franquia precisava de alguém melhor para a posição.

Por fim, outro cenário aguardado com a chegada do jogador de 39 anos a San Antonio será a parceria com o técnico Gregg Popovich. Em um vídeo na noite da segunda-feira (8), ele já dizia o quão surpreendente é jogar para o histórico comandante nessa altura da carreira.

Publicidade

“Isso é muito legal também. Cara, eu admiro Popovich de longe há alguns anos. Acho que é muito engraçado que nós dois estamos na NBA há tanto tempo, e não trabalhamos juntos nunca. Então, acho que quando você tem tantos anos em um negócio como esse, você prova seu valor. E aí, estou falando não só de seu QI de basquete, mas também como pessoa mesmo. Um competidor não só no esporte, mas em todos os âmbitos de sua vida”, elogiou o veterano.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA