Kawhi Leonard desabafa após eliminação do Clippers dos playoffs

O Los Angeles Clippers tinha tudo ao seu favor no início dos playoffs, pois passava por um grande momento e tinha Kawhi Leonard saudável. Mas a história acabou em mais uma decepção. A equipe angelina teve uma atuação ruim no jogo mais importante da campanha e foi eliminado pelo Denver Nuggets. Depois da sétima partida da série, o craque da equipe desabafou sobre a derrota por 120 a 101.

“Eu acho que Denver não é 30 pontos melhor do que o nosso time. Aliás, vimos isso nos seis jogos anteriores da série. Mas é preciso dar crédito para o que fizeram hoje. Eles estavam focados, partiram em transição sempre que possível e, com isso, pontuaram fácil. Por outro lado, sinto que nós poderíamos ter entregado um melhor esforço”, reconheceu o ala de 33 anos.

Leonard falou sobre 30 pontos de vantagem porque, de fato, os 19 pontos de diferença no placar final são enganosos. O Nuggets chegou a liderar por 35 pontos depois de um terceiro quarto em que o Clippers simplesmente ruiu. Foi o tipo de pane que o Clippers não esperava sofrer com veteranos como o ala e James Harden em quadra. E, por isso, pode colocar dúvidas sobre a manutenção da dupla.

“Está claro que nós ainda estamos atuando em alto nível, mas é muito complicado falar em futuro. Afinal, nesse momento, tudo em que penso é nessa derrota. O que eu posso dizer sobre a próxima temporada é que, a princípio, estar pronto para o começo da pré-temporada é o objetivo. Iniciar a temporada saudável é o mais importante”, concluiu o astro, que convive com lesões constantes.

Temporada

O fim da temporada deixa um gosto amargo. O Clippers, no entanto, tem muito mais a celebrar do que lamentar. A equipe conseguiu uma vaga direta nos playoffs, depois de ter sido cotada entre as últimas colocadas do Oeste. Conquistou 50 vitórias, ou seja, a mesma campanha do próprio Nuggets. Ivica Zubac não nega tudo isso, mas não consegue ver motivos para comemoração.

“Nós fizemos uma boa temporada regular, certamente. Mas esse nunca foi o objetivo. A gente joga para vencer nos playoffs. E, hoje, eles jogaram mais duro. A diferença é que foram melhores em cada aspecto do jogo. E, por isso, o fato está aí. Os olhos estiveram sempre no título, mas caímos na primeira rodada”, resumiu o finalista ao prêmio de jogador que mais evoluiu na liga.

Seria injusto resumir a campanha do Clippers ao último jogo contra o Nuggets. Bogdan Bogdanovic, no entanto, vê a atuação frustrante como algo que o time precisa encarar e entender. “Esse grupo merecia um final de temporada melhor. As coisas não deveriam ter sido assim. Mas, após a atuação de hoje, nós também precisamos nos olhar no espelho”, admitiu.

Para frente

A eliminação do Clippers dos playoffs, certamente, ainda vai seguir na cabeça de Kawhi Leonard por muito tempo. Mas é preciso olhar para frente. A franquia precisa cuidar da situação de Harden, por exemplo, que pode ser agente livre nessa offseason. O técnico Tyronn Lue sabe do risco de saída do armador, mas não pensa nisso. Agora, tudo o que ele quer é ver os seus dois astros em quadra juntos em longo prazo.

“James teve que carregar muita responsabilidade na temporada por causa do tempo que Kawhi ficou de fora. É difícil criar entrosamento quando o seu principal jogador não atua em 45 jogos. Mas, assim que estiveram juntos, deu para ver muita coisa positiva. Acho, por isso, que tê-los em uma temporada completa vai ser incrível”, projetou o treinador campeão da liga em 2016.

