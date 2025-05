Julius Randle: “Não foi legal ser jogador do Knicks”

Por cinco temporadas, Julius Randle foi jogador do New York Knicks. Pela franquia, foi eleito três vezes All-Star e teve os melhores números da carreira. No entanto, mesmo assim, admitiu que sua experiência ainda não foi boa. Em entrevista para Vincent Goodwill, do site Yahoo Sports, o ala-pivô falou sobre seu período na equipe.

“Não foi legal”, disse. “Você não pode focar no jogo. Fica focado em tudo além, menos no jogo em si. Você acaba morrendo e vivendo por todos os arremessos, toda derrota. É cansativo”.

Pelo Knicks, o jogador teve médias de 22.6 pontos, 9.9 rebotes e 4.7 assistências por jogo. No entanto, más performances nos playoffs deixaram Randle “marcado” com a torcida. Por isso, no início da atual temporada, foi a principal peça da troca que trouxe Karl-Anthony Towns do Minnesota Timberwolves.

Em sua nova casa, Randle tem ido bem. Na temporada regular, teve números abaixo de suas médias com 18.7 pontos e 7.1 assistências por jogo. Contudo, os números melhoraram na pós-temporada, atingindo 21.6 pontos por partida e chegando, pela primeira vez na carreira, nas semifinais de conferência.

Dessa forma, ele falou sobre a diferença de jogar em Minnesota e em Nova York. “Aqui, não apontamos o dedo. Não tem essa de ‘você é a razão pela qual perdemos’. É sempre apoio”.

Um dos motivos pelo qual o Knicks trocou Julius Randle, aliás, foi o jogador estar perto de seu último ano de contrato. Ao final da atual temporada, Randle terá uma opção de jogador para estender por mais um ano, ou ir para a agência livre. Com boas atuações, em especial nos playoffs, a expectativa é de que ele opte por não continuar no acordo atual e ver novas ofertas.

Um problema para o Timberwolves, porém, é a questão salarial da equipe. Isso porque é o segundo time que mais gasta na liga, e já excedeu os tetos de gastos. Dessa forma, oferecer um novo contrato para Randle poderia complicar ainda mais o espaço salarial. Além disso, Naz Reid está em situação similar à de seu companheiro, e deve querer um novo contrato, após boas exibições vindo do banco.

