Jornalista da ESPN se prepara para finais da NBA com Thunder

O Oklahoma City Thunder deverá ser um dos protagonistas quando a ESPN iniciar a sua cobertura das finais da NBA, em junho. Os atuais campeões, afinal, já flertam com uma campanha histórica. A equipe lidera a liga com folgas depois de vencer 24 dos 25 jogos disputados. O jornalista Brian Windhorst está tão confiante que começou os seus preparativos agora.

Continua após a publicidade

“Eu já fiz as minhas reservas para jantar em Oklahoma City na época da decisão. E só fiz para os dias dos jogos um, dois, cinco e sete. Afinal, eles vão ter vantagem de mando de quadra na série. Todos sabem que vão fazer a melhor campanha da NBA. Então, temos certeza de que os jogos dois, três e seis não serão lá. É preciso estar preparado”, contou o veterano repórter.

O Thunder já esteve nas finais com a melhor campanha da liga na temporada passada. Foi campeão, mas passou por mais apuros do que se imaginava. A equipe disputou dois jogos sete nos playoffs, ou seja, ficou a uma partida da eliminação duas vezes. O fato é que ser o favorito não significa vencer. Windhorst, no entanto, não brinca quando diz que não vai fechar os olhos para o óbvio.

Continua após a publicidade

“Nessa semana, eu já entrei em contato com os restaurantes. E não estou brincando. Sei que, depois do primeiro jogo da série, vou querer ir a um lugar novo que me indicaram. Vai ser uma sexta-feira à noite e, por isso, não vai ser fácil entrar para comer. Por isso, já me garantir e vou ter uma mesa”, celebrou o jornalista da ESPN.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder

Tradição

Desde que chegou à ESPN, muito antes do domínio do Thunder, Windhorst entendeu a importância dos jantares pós-jogo nas finais da NBA. É um momento importante, pois reúne vários jornalistas e analistas do canal que pouco trabalham juntos durante uma temporada. Todos estão no mesmo lugar. Mas o repórter adotou uma tradição própria para não transformar os encontros em um caos.

Continua após a publicidade

“Eu janto com cinco pessoas – e só cinco pessoas. É um costume que peguei de Gregg Popovich, pois ele só jantava com um máximo de cinco pessoas em sua mesa. É claro que, se alguém está acompanhado das esposas e maridos durante os playoffs, eu abro uma exceção. Não quero separar as pessoas. No entanto, é a quantidade ideal para ter uma conversa agradável”, explicou Windhorst.

O jornalista garante que a sua intenção não é ser, de alguma forma, elitista. Mas é um sistema que funcionou para as suas intenções em uma boa resenha depois dos jogos. “Seis pessoas já é uma exceção. Então, se alguém começa a cogitar levar a sétima ou oitava, não dá. Eu digo que faça o próprio jantar e nos vemos em uma outra oportunidade”, concluiu.

Continua após a publicidade

Recorde

Se depender de Shai Gilgeous-Alexander, certamente, Windhorst não vai perder as suas reservas. O ala-armador, como esperado, crava que todos no elenco estão bem comprometidos com a busca pelo bicampeonato. Mas não só isso. Eles querem bater as 74 vitórias e quebrar o recorde histórico da NBA.

“A gente se importa com o recorde de vitórias, pois vencer importa. Não interessa em que condições ou de que forma. É importante demais para nós e, por isso, buscamos ser a melhor versão desse time sempre que entramos em quadra. O pensamento é simples: se não melhoramos hoje, então perdemos uma oportunidade”, resumiu o craque.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA