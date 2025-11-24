Thunder e Pistons disparam na classificação da NBA

Se o Detroit Pistons é uma surpresa no topo da classificação do Leste, o mesmo não acontece com o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA. Afinal, o time de Oklahoma entrou na atual campanha como favorito e, sem o menor problema, abre vantagem sobre a concorrência. Agora, com pouco mais de um mês em 2025/26, os dois times parecem sobrar em cima dos rivais.

O Pistons, por exemplo, não sabe o que é perder há 12 jogos na NBA. A última derrota da equipe aconteceu no dia 27 de outubro. Ou seja, está há quase 30 dias invicto. Da última vez que Detroit teve uma sequência tão longa, o time foi campeão. Enquanto isso, o surpreendente Toronto Raptors aparece em segundo. A franquia canadense venceu seus últimos sete embates e vem em grande fase.

Além de Pistons e Raptors, só o Thunder tem uma sequência acima de cinco vitórias no momento. No entanto, contrariando outros anos, a zona do play-in no Oeste mostra dois times com campanhas negativas. Enquanto do outro lado, todos os dez primeiros venceram mais do que perderam até aqui.

Agora, um detalhe: Miami Heat e Atlanta Hawks e Orlando Magic ocupam do quarto ao sexto lugar no Leste sem o principal cestinha de seus times. Enquanto Tyler Herro só deve fazer sua estreia pelo Heat nesta segunda-feira (24), o Hawks tem campanha positiva sem Trae Young. Com o armador, foram duas vitórias em cinco jogos. Desde que ele se machucou, são nove triunfos e quatro derrotas.

Classificação do Leste na temporada da NBA

Posição Nome V D % 1 Detroit Pistons 14 2 87.5 2 Toronto Raptors 12 5 70.6 3 Cleveland Cavaliers 12 6 66.7 4 Miami Heat 11 6 64.7 5 Atlanta Hawks 11 7 61.1 6 New York Knicks 10 6 60.0 7 Chicago Bulls 9 7 56.3 8 Philadelphia 76ers 9 7 56.3 9 Orlando Magic 10 8 55.6 10 Boston Celtics 9 8 52.9 11 Milwaukee Bucks 8 9 47.1 12 Charlotte Hornets 4 13 23.5 13 Brooklyn Nets 3 13 18.8 14 Indiana Pacers 2 14 12.5 15 Washington Wizards 1 15 06.3

Com a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz nesse domingo (23), o time californiano saltou para o segundo lugar no Oeste. No entanto, o Thunder já abriu quatro jogos de diferença para a concorrência na classificação do Oeste da NBA e só não tem sequência melhor atual que o Pistons.

Isso, sem contar que o Thunder já teve 11 jogos em que Shai Gilgeous-Alexander sequer precisou pisar em quadra no último quarto, além do fato de que Jalen Williams, o segundo melhor do time, ainda nem estreou na atual campanha. A equipe de Oklahoma City sobra e vence seus oponentes por uma média de 16.9 pontos. O mais próximo disso é o Houston Rockets, com 10.4.

Mas quem vem sofrendo muito no Oeste é o Los Angeles Clippers. O time segue fora da zona de play-in após 17 jogos. Por outro lado, o astro Kawhi Leonard voltou às quadras no domingo contra o Cleveland Cavaliers. Perdeu, mas é um alento.

Classificação atualizada do Oeste na temporada da NBA

Posição Nome V D % 1 Oklahoma City Thunder 17 1 94.4 2 Los Angeles Lakers 12 4 75.0 3 Denver Nuggets 12 4 75.0 4 Houston Rockets 10 4 71.4 5 San Antonio Spurs 11 5 68.8 6 Phoenix Suns 11 6 64.7 7 Minnesota Timberwolves 10 6 62.5 8 Golden State Warriors 9 9 50.0 9 Portland Trail Blazers 7 10 41.2 10 Memphis Grizzlies 6 11 35.3 11 Utah Jazz 5 11 31.3 12 Los Angeles Clippers 5 12 29.4 13 Dallas Mavericks 5 13 27.8 14 Sacramento Kings 4 13 23.5 15 New Orleans Pelicans 2 15 14.5

