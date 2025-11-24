Thunder e Pistons disparam na classificação da NBA

Se o Detroit Pistons é uma surpresa no topo da classificação do Leste, o mesmo não acontece com o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA. Afinal, o time de Oklahoma entrou na atual campanha como favorito e, sem o menor problema, abre vantagem sobre a concorrência. Agora, com pouco mais de um mês em 2025/26, os dois times parecem sobrar em cima dos rivais.
O Pistons, por exemplo, não sabe o que é perder há 12 jogos na NBA. A última derrota da equipe aconteceu no dia 27 de outubro. Ou seja, está há quase 30 dias invicto. Da última vez que Detroit teve uma sequência tão longa, o time foi campeão. Enquanto isso, o surpreendente Toronto Raptors aparece em segundo. A franquia canadense venceu seus últimos sete embates e vem em grande fase.
Além de Pistons e Raptors, só o Thunder tem uma sequência acima de cinco vitórias no momento. No entanto, contrariando outros anos, a zona do play-in no Oeste mostra dois times com campanhas negativas. Enquanto do outro lado, todos os dez primeiros venceram mais do que perderam até aqui.
Agora, um detalhe: Miami Heat e Atlanta Hawks e Orlando Magic ocupam do quarto ao sexto lugar no Leste sem o principal cestinha de seus times. Enquanto Tyler Herro só deve fazer sua estreia pelo Heat nesta segunda-feira (24), o Hawks tem campanha positiva sem Trae Young. Com o armador, foram duas vitórias em cinco jogos. Desde que ele se machucou, são nove triunfos e quatro derrotas.
Classificação do Leste na temporada da NBA
|Posição
|Nome
|V
|D
|%
|1
|Detroit Pistons
|14
|2
|87.5
|2
|Toronto Raptors
|12
|5
|70.6
|3
|Cleveland Cavaliers
|12
|6
|66.7
|4
|Miami Heat
|11
|6
|64.7
|5
|Atlanta Hawks
|11
|7
|61.1
|6
|New York Knicks
|10
|6
|60.0
|7
|Chicago Bulls
|9
|7
|56.3
|8
|Philadelphia 76ers
|9
|7
|56.3
|9
|Orlando Magic
|10
|8
|55.6
|10
|Boston Celtics
|9
|8
|52.9
|11
|Milwaukee Bucks
|8
|9
|47.1
|12
|Charlotte Hornets
|4
|13
|23.5
|13
|Brooklyn Nets
|3
|13
|18.8
|14
|Indiana Pacers
|2
|14
|12.5
|15
|Washington Wizards
|1
|15
|06.3
Com a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz nesse domingo (23), o time californiano saltou para o segundo lugar no Oeste. No entanto, o Thunder já abriu quatro jogos de diferença para a concorrência na classificação do Oeste da NBA e só não tem sequência melhor atual que o Pistons.
Isso, sem contar que o Thunder já teve 11 jogos em que Shai Gilgeous-Alexander sequer precisou pisar em quadra no último quarto, além do fato de que Jalen Williams, o segundo melhor do time, ainda nem estreou na atual campanha. A equipe de Oklahoma City sobra e vence seus oponentes por uma média de 16.9 pontos. O mais próximo disso é o Houston Rockets, com 10.4.
Mas quem vem sofrendo muito no Oeste é o Los Angeles Clippers. O time segue fora da zona de play-in após 17 jogos. Por outro lado, o astro Kawhi Leonard voltou às quadras no domingo contra o Cleveland Cavaliers. Perdeu, mas é um alento.
Classificação atualizada do Oeste na temporada da NBA
|Posição
|Nome
|V
|D
|%
|1
|Oklahoma City Thunder
|17
|1
|94.4
|2
|Los Angeles Lakers
|12
|4
|75.0
|3
|Denver Nuggets
|12
|4
|75.0
|4
|Houston Rockets
|10
|4
|71.4
|5
|San Antonio Spurs
|11
|5
|68.8
|6
|Phoenix Suns
|11
|6
|64.7
|7
|Minnesota Timberwolves
|10
|6
|62.5
|8
|Golden State Warriors
|9
|9
|50.0
|9
|Portland Trail Blazers
|7
|10
|41.2
|10
|Memphis Grizzlies
|6
|11
|35.3
|11
|Utah Jazz
|5
|11
|31.3
|12
|Los Angeles Clippers
|5
|12
|29.4
|13
|Dallas Mavericks
|5
|13
|27.8
|14
|Sacramento Kings
|4
|13
|23.5
|15
|New Orleans Pelicans
|2
|15
|14.5
