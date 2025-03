Jornalista da ESPN se arrepende de voto em James Harden ao invés de LeBron James

Brian Winhorst, da ESPN mudou de opinião sobre a disputa entre James Harden e LeBron James para a disputa de MVP em 2018. Há sete anos, o jornalista votou no ex-craque do Houston Rockets para o prêmio. E o armador venceu. No entanto, o analista se arrepende do voto e admite que o camisa 23 é quem merecia o prêmio.

Harden e LeBron ficaram em primeiro e segundo na disputa pelo MVP de 2017/18. O jogador do Los Angeles Clippers estava no Rockets e liderou a NBA em pontos, com 30.4 pontos por partida. Até então, era sua melhor temporada ofensiva na carreira, enquanto ele liderou Houston à melhor campanha da liga.

Para LeBron, por sua vez, a temporada foi sua última no Cleveland Cavaliers. Aos 33 anos, ele jogou os 82 jogos e liderou a NBA em minutos por jogo. Além disso, teve médias de 27.5 pontos, 9.1 assistências e 8.6 rebotes. Entretanto, não conseguiu o voto do jornalista da ESPN, que preferiu escolher Harden.

“Eu dei muito elogios a James Harden, que ganhou o MVP naquele ano. Eu votei nele, mas me arrependo. Porque quanto mais penso nisso, mais percebo o quão grande LeBron foi naquela temporada. Ele tinha 33 anos, o Cavs tinha trocado Kyrie e o time terminou como a quarta melhor campanha. Ele jogou todos os jogos naquele ano e teve estatística muito boas”, considerou Windhorst.

Como citado pelo analista, aliás, os feitos ficam ainda maiores pelo elenco limitado do Cavs. Enquanto disputa o prêmio do Harden, LeBron era cercado por um elenco de veteranos, como Dwyane Wade, JR Smith e Kevin Love, após a ida de Kyrie Irving ao Boston Celtics. Ainda assim, conseguiu levar sua equipe à pós-temporada.

E foi nos playoffs que LeBron convenceu o jornalista da ESPN que ele merecia o voto dado em James Harden. Vale lembrar que a pós-temporada não é levada em consideração para o MVP. Porém, Windhorst relembrou que o camisa 23 teve atuações geniais para levar o Cavs às finais.

“Na primeira rodada, ele acertou um game winner no estouro do cronômetro contra o Indiana Pacers. Depois, destruiu o primeiro colocado do Leste, o Toronto Raptors, também com um arremesso vencedor. Por fim, enfrentou o Boston Celtics sem vantagem de mando de quadra e ele fez uma série brilhante”, acrescentou Winhorst.

A temporada história de LeBron, que perdeu o MVP para Harden, parou no Golden State Warriors. Como nos anos anteriores, o astro não foi capaz de derrotar Stephen Curry, Kevin Durant e companhia. No entanto, ele esteve perto, se não fosse uma das jogadas mais confusas da história da NBA, quando JR Smith não finalizou e permitiu a vitória adversária.

“Aquele jogo 1 contra o Warriors foi uma das maiores atuações da carreira de LeBron. Ele venceu aquele jogo. E, depois, ficou furioso com a forma como o jogo terminou que socou um quadro e quebrou um osso da mão. Seu desempenho caiu depois disso e as pessoas podem dizer o que quiserem sobre isso”, completou Winhorst.

