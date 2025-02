John Wall rejeita aposentadoria na NBA

John Wall descarta sua aposentadoria da NBA. O armador não tem uma chance na liga desde 2022/23, quando passou pelo Los Angeles Clippers. Desde então, cumpre a função de analista dos jogos da G League. Mesmo há anos fora e em outro função, ele ainda tem esperanças de retornar a uma franquia.

“Ainda tenho mais um ano. Acho que um ou dois”, confirmou John Wall. “Ainda estrou treinando todos os dias, gosto de estar pronto, continuar trabalhando, aproveitar o jogo. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas acho que posso dar mais um ano. Ver o que acontece na próxima temporada. Se não der certo, abro mão”, seguiu.

Wall foi um dos grandes nomes da NBA no início de sua carreira. Entre 2010 e 2019, ele teve médias de 19 pontos, 9.2 assistências e 4.3 rebotes, sendo premiado com seguidas seleções para o All-Star Game. O acúmulo de campanhas ruins pelo Washington Wizards, porém, o levou ao Houston Rockets.

Publicidade

A mudança, no entanto, não teve o efeito esperado. John Wall sofreu com diversas lesões e teve somente 40 partidas pela equipe texana. No fim, passou seu último ano no Los Angeles Clippers, onde teve médias de 11.4 pontos, 5.2 assistências e 2.7 rebotes. Desde então, não conseguiu mais nenhum contrato.

Apesar de duas campanhas fora, Wall ainda deseja estar na NBA. Para se manter próximo do basquete, o armador foi contratado como analista da G League e se aproximou dos jogadores da liga de desenvolvimento. No torneio, aliás, ele ampliou o horizonte e garantiu que se vê em outra função no futuro, em vez de jogador.

Publicidade

Leia mais!

“Ainda quero estar envolvido com o basquete, como na transmissão. Quero também ser GM um dia. Estou fazendo negócios, criando conexões e investindo em algumas coisas”, contou John Wall

Por fim, John Wall afirmou que a distância da NBA o permitiu se aproximar dos filhos, embora não pense em aposentadoria. Pai de dois meninos, ele contou que suas crianças têm se aproximado de diferentes esportes. Então, ele tem aproveitado para apoiá-los.

Publicidade

“Estou aproveitando o fato de ser pai, estando presente, podendo ficar perto dos meus filhos. Eles estão entrando em todos os esportes. Meu filho mais velho me pediu para jogar basquete, o que me fez chorar de alegria. Ele também ama futebol. Já o mais novo é o cara do futebol americano. Ele está jogando flag football”, finalizou Wall.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA