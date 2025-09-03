Jogador do Warriors, Gary Payton II cria liga inusitada

Gary Payton II ainda não definiu contrato para seguir como jogador do Golden State Warriors na NBA. A pedido de Stephen Curry, é provável que ele retorne à franquia, mas nenhuma oferta foi ofializada. Enquanto isso, o defender anunciou a criação de uma liga inusitada: a Skate Board Association.

O jogador do Golden State Warriors criou a liga junto de Royce Campbell e Sheldon Lewis. Conforme ele contou à ESPN, será uma competição mista de skate street com seis equipes, com uma temporada inaugural de dez jogos em 2026, na Califórnia.

“Crescendo, eu sempre quis ser skatista. O parque ficava bem ao lado da quadra de basquete. Então, (quando deram a ideia da liga), eu pensei: ‘por que ainda não existe uma liga como NFL, NBA ou NHL para o skate‘. Vamos mudar o jogo dos esportes e também do skate“, disse Gary Payton à ESPN.

A liga de skate de Gary Payton será no formato de franquias. Desse modo, cada time terá seis atletas, sendo três mulheres e três homes, além de reservas e técnicos. Um dos pontos importantes é que os salários serão iguais. O jogador da NBA será diretor de relações VIP e dono de uma das equipes.

Por enquanto, a liga já assinou contrato com 18 atletas. Entre eles, o brasileiro Kelvin Hoefler, que venceu a medalha de prata nas Olimpíadas de 2020, além de Manny Santiago, Ryan Decenzo, Pamela Rosa e Samarria Brevard. Ainda segundo o jogador do Warriors, os skatistas passarão por um Draft para compor os times, marcado para o fim deste ano.

Com a liga, a ideia do jogador do Warriors, Gary Payton, é garantir maior estabilidades aos atletas do skate. Diferente da SLS, a SBA pretende dar salários fixos e até participação nos lucros.

“Quero que os skatistas sejam valorizados e recebam os patrocínios certos para poderem cuidar do corpo, da família, comprar sua própria casa”, seguiu o jogador do Warriors. “Se eu puder mudar o jogo para eles, isso já é uma vitória. Mas os skatistas colocam mais o corpo em risco que a maioria dos outros atletas. Então, porque eles não recebem o mesmo tratamento?”.

Por fim, Gary Payton espera que o anúncio da liga atraia outros investidores. Em especial, atletas da própria NBA.

“Muitos atletas de futebol e basquete andavam de skate quando eram crianças e tiveram que largar para seguir no esporte profissional. Porém, ainda têm aquele sentimento de querer ser skatista. Então, ser dono de um time de skate da SBA é como voltar a jogar Tony Hawk, escolhendo os caras e as marcas para andar”, finalizou o jogador do Warriors.

