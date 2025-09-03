Jogador do Warriors, Gary Payton II cria liga inusitada

Enquanto aguarda renovação, defensor anunciou novidade esta semana

Gary Payton II ainda não definiu contrato para seguir como jogador do Golden State Warriors na NBA. A pedido de Stephen Curry, é provável que ele retorne à franquia, mas nenhuma oferta foi ofializada. Enquanto isso, o defender anunciou a criação de uma liga inusitada: a Skate Board Association.

O jogador do Golden State Warriors criou a liga junto de Royce Campbell e Sheldon Lewis. Conforme ele contou à ESPN, será uma competição mista de skate street com seis equipes, com uma temporada inaugural de dez jogos em 2026, na Califórnia.

“Crescendo, eu sempre quis ser skatista. O parque ficava bem ao lado da quadra de basquete. Então, (quando deram a ideia da liga), eu pensei: ‘por que ainda não existe uma liga como NFL, NBA ou NHL para o skate‘. Vamos mudar o jogo dos esportes e também do skate“, disse Gary Payton à ESPN.

A liga de skate de Gary Payton será no formato de franquias. Desse modo, cada time terá seis atletas, sendo três mulheres e três homes, além de reservas e técnicos. Um dos pontos importantes é que os salários serão iguais. O jogador da NBA será diretor de relações VIP e dono de uma das equipes.

Por enquanto, a liga já assinou contrato com 18 atletas. Entre eles, o brasileiro Kelvin Hoefler, que venceu a medalha de prata nas Olimpíadas de 2020, além de Manny Santiago, Ryan Decenzo, Pamela Rosa e Samarria Brevard. Ainda segundo o jogador do Warriors, os skatistas passarão por um Draft para compor os times, marcado para o fim deste ano.

Com a liga, a ideia do jogador do Warriors, Gary Payton, é garantir maior estabilidades aos atletas do skate. Diferente da SLS, a SBA pretende dar salários fixos e até participação nos lucros.

“Quero que os skatistas sejam valorizados e recebam os patrocínios certos para poderem cuidar do corpo, da família, comprar sua própria casa”, seguiu o jogador do Warriors. “Se eu puder mudar o jogo para eles, isso já é uma vitória. Mas os skatistas colocam mais o corpo em risco que a maioria dos outros atletas. Então, porque eles não recebem o mesmo tratamento?”.

Por fim, Gary Payton espera que o anúncio da liga atraia outros investidores. Em especial, atletas da própria NBA.

“Muitos atletas de futebol e basquete andavam de skate quando eram crianças e tiveram que largar para seguir no esporte profissional. Porém, ainda têm aquele sentimento de querer ser skatista. Então, ser dono de um time de skate da SBA é como voltar a jogar Tony Hawk, escolhendo os caras e as marcas para andar”, finalizou o jogador do Warriors.

