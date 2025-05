Jogador do Celtics fatura prêmio na NBA

A NBA concedeu mais um prêmio a um jogador do Boston Celtics. Após Payton Pritchard levar o Sexto Homem do Ano, Jrue Holiday foi eleito o Campeão da Justiça Social da Liga, na quarta-feira (8). O título, aliás, vem uma semana após ele faturar o prêmio de espírito esportivo.

Holiday superou outros quatro finalistas para garantir o prêmio na NBA. Foram eles: Bam Adebayo (Miami Heat), Harrison Barnes (San Antonio Spurs), Chris Boucher (Toronto Raptors) e CJ McCollum (New Orleans Pelicans).

O prêmio, de acordo com a NBA, homenageia “aqueles que buscam justiça social e promovem a missão de vida de Kareem Abdul-Jabbar de engajar, empoderar e impulsionar a igualdade para indivíduos e grupos menos favorecidos”.

Publicidade

Com o prêmio, o jogador do Celtics receberá uma doação da NBA de US$100 mil. O valor, assim, será creditado à Jrue and Lauren Holiday Social Impact Fund.

Leia mais!

O fundo, criado por Holiday e sua esposa, já distribuiu mais de US$ 5.2 milhões em doações e ofereceu 400 horas de orientação e apoio a quase 200 negócios nos EUA. A iniciativa, aliás, surgiu há cinco anos, quando ele doou os US$ 5 milhões restantes do salário que receberia na temporada 2019/20.

Publicidade

“Desde que entrou na NBA, Jrue Holiday tem se dedicado a ajudar os outros nos momentos mais necessários. Além disso, buscar uma sociedade mais justa”, disse Mark Tatum, vice-comissário da NBA, sobre o jogador. “O altruísmo que define seu jogo é ainda mais evidente no trabalho que ele e sua esposa Lauren fazem fora das quadras. Para, assim, conseguirem criar mais chances para um geração de jovens”.

Além do trabalho histórico, o fundo do jogador do Celtics tem também se envolvido em outras ações pelos EUA. Em Los Angeles, por exemplo, Holiday e sua esposa tem atendido as vítimas dos incêndios florestais no início deste ano. Além disso, dá acesso a mentorias no MIT e Harvard aos empreendedores do país.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA