JJ Redick revela problema do Lakers na última temporada

A temporada de estreia de JJ Redick como treinador do Los Angeles Lakers, assim como ocorre com qualquer novato, teve altos e baixos. Teve momentos mais inventivos, mas, no fim das contas, sofreu uma eliminação frustrante já na primeira rodada dos playoffs. Depois de meses da decepção, ele conseguiu refletir e entender qual foi o problema do time. Acima de tudo, para não deixar que se repita em 2026.

“Nós não tínhamos um ótimo entrosamento na última temporada, para ser sincero. Mas eu estou começando a ver algo diferente nesse elenco. A comunicação entre todos está crescendo no dia a dia e, por isso, estou muito feliz com o progresso que temos feito. A comunicação é parte crucial de um time campeão. Ainda há muito a evoluir, mas está acontecendo”, contou o ex-jogador do Orlando Magic.

O elenco do Lakers, a princípio, traz vantagens para o avanço do trabalho de JJ Redick nessa temporada. A equipe teve poucas mudanças de jogadores e, além disso, vai poder contar com Luka Doncic desde o começo da campanha. Ou seja, o momento é de pensar em continuidade. Mas uma sequência com os benefícios que só o tempo e a convivência trazem para um grupo de jogadores.

“Os melhores times, elencos e organizações em qualquer área, para mim, têm o sucesso nas pequenas interações como algo importante. Afinal, se você pensar bem, nós temos dezenas ou centenas de pequenas interações durante um jogo. E é preciso tê-las, aliás. Elogiar um bom bloqueio ou passe, por exemplo, é essencial. Ou indicar um ajuste para a próxima jogada”, explicou o veterano.

Desfalque

JJ Redick ganhou um complicador para tentar a história da última temporada do Lakers em relação a entrosamento. LeBron James vai ser desfalque pelas primeiras semanas de campanha por causa de um problema no nervo ciático. É duro entrosar uma equipe quando um dos titulares e referências do elenco está fora por um mês. Doncic aponta, no entanto, que a NBA não para esperar a volta do ala.

“Não ter LeBron é uma grande mudança porque é um jogador incrível. Pode nos ajudar demais, certamente. Mas, agora, não podemos fazer nada a não ser contar que vamos ter um substituto pronto. Temos um grupo de atletas que treina duro todos os dias e, por isso, sei que eles estão preparados para isso. Até que ele volte, acho que é isso”, projetou o astro esloveno.

Apesar da lesão, James segue como uma presença constante nos trabalhos do Lakers. Doncic crê que isso também faz a diferença, por mais que não esteja em ação. “Nem tudo gira em torno do que ocorre em quadra. O entrosamento, afinal, se constrói fora dos jogos também. A gente fala muito sobre isso. Agora, em particular, a química vai passar muito pela convivência do dia a dia”, concluiu.

Sem mudança

É claro que perder um jogador como LeBron, a princípio, traz impacto para o trabalho do técnico. Mas Redick garante que estava pronto para isso. Todos já sabiam no Lakers que o ala de 40 anos se reapresentou com algumas dores e poderia ser desfalque. O time se preparou para o pior, enquanto torcia pelo melhor. Então, não pode depender de um jogador só – por melhor que seja.

“Nós sabíamos que ele estava com uma irritação em um nervo. Nós já sabíamos disso antes do início da pré-temporada, então nada muda. Os nossos métodos de treino e filosofia de trabalho, por exemplo, não têm impacto nenhum. Sabemos que esse é um problema difícil de tratar, então, por ora, só esperamos que LeBron volte assim que possível”, resumiu o treinador.

