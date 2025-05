“Jimmy Butler não é tudo isso”, dispara ex-jogador do Heat

A passagem de Jimmy Butler como jogador do Miami Heat terminou da pior forma possível. Após levar o time à disputa de duas finais da NBA, o astro se envolveu em diversas polêmicas com o presidente Pat Riley, foi suspenso e terminou trocado para o Golden State Warriors. Após isso, o veterano chegou em uma equipe cotada para o título, enquanto a franquia da Flórida caiu na primeira rodada dos playoffs.

A eliminação do Warriors nas semifinais do Oeste, porém, tirou as chances de Jimmy Butler conquistar um título. Sem Stephen Curry, o camisa 10 não foi capaz de liderar Golden State diante do Minnesota Timberwolves. Assim, após a eliminação do time de San Francisco, o ex-jogador do Heat, Udonis Haslem, aproveitou para provocar o antigo companheiro.

“Já vi caras marcando o Dwyane Wade. Não importa o que você faça, ele consegue marcar os pontos dele. Jayson Tatum, a mesma coisa. Jimmy Butler não é tudo isso. Ele não é esse cara imparável como eles”, disparou Haslem.

Jimmy Butler teve média de 20.2 pontos em cinco jogos contra o Timberwolves. Um número baixo para um astro que deveria assumir o protagonismo na ausência de Curry. Além disso, o Warriors foi superado em 37 pontos com ele em quadra. Desse modo, ele também foi um fator negativo na defesa.

O resultado foi certamente uma decepção para Jimmy Butler, que via no Warriors a chance de alcançar no Warriors o título que não teve como jogador do Heat. Para o veterano, porém, a lesão de Curry foi primordial para o resultado. Sem o camisa 30, o time foi dominado pelo Timberwolves nos últimos quatro jogos da série.

Ainda assim, Butler aposta em um cenário diferente em seu próximo ano como jogador do Warriors. Afinal, com Curry recuperado, ele acredita que o time de San Francisco tem reais condições de ser uma força no Oeste.

“Acho que todos nós sabemos que, com Stephen Curry, o time é candidato ao título. Mas o que posso dizer é que as lesões acontecem e ninguém quer se machucar. É mais sobre jogar basquete no melhor nível que pudermos e estarmos saudáveis no momento certo. Infelizmente, aconteceu e o Warriors ficou perto de conseguir o que a gente queria aqui nos playoffs”, afirmou Jimmy Butler.

