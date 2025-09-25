Jazz toma decisão sobre Walker Kessler e surpreende NBA

O Utah Jazz definiu o futuro de Walker Kessler na NBA. De acordo com Tony Jones, do site The Athletic, a franquia não vai oferecer uma extensão de contrato para o pivô. Desse modo, é provável que ele seja agente livre em 2025, atraindo uma série de times que estão de olho no jogador desde a trade deadline.

Walker Kessler está no último ano do acordo de calouro com o Jazz. Em 2025/26, o pivô vai receber cerca de US$4.8 milhões, sendo um valor baixo para um jogador de seu calibre na posição.

Com a notícia de que o Utah Jazz não deve oferecer uma extensão, Kessler será agente livre restrito. Na prática, ele pode receber propostas de qualquer time da NBA. No entanto, a equipe de Salt Lake City tem o direito de igualar a oferta que for feita por ele. Se isso acontecer, ele segue na franquia.

Desde a trade deadline, o Jazz se mostrou disposto em abrir mão de Kessler. Os principais interessados foram New York Knicks e Los Angeles Lakers. Porém, o pedido de Utah pelo jogador era alto: duas escolhas de primeira rodada e um jovem. Desse modo, nenhum time avançou nas negociações.

A chance do Jazz abrir mão de Walker Kessler de graça, assim, acende um sinal de alerta na NBA. Isso porque os times que estavam interessados na troca devem tentar um contrato com o pivô em 2026.

O Lakers, neste caso, surge como um dos mais prováveis a tentar um acordo com Kessler na agência livre da NBA. Como citado, a equipe angelina chegou a consultar o Jazz no mercado de troca. Então, não deve perder a chance de tê-lo ‘de graça’ no ano que vem.

A posição de pivô, afinal, é um problema do Lakers na NBA. A eliminação nos playoffs, em especial, expôs isso. O astro Luka Doncic, assim, já mostrou à diretoria o desejo de contar com um nome de alto nível na posição. Para 2025/26, o titular será Deandre Ayton, mas ele é uma incógnita e pode ser que seja necessária uma nova adição.

Outro destino para Kessler na NBA pode ser o Golden State Warriors. Assim como o Lakers, o time de San Francisco teve problemas no garrafão. Em 2025/26, aliás, é provável que o elenco tenha Al Horford, mas o veterano está cada vez mais perto do fim da carreira. Portanto, um contrato com o jogador do Jazz pode cair bem no futuro.

Walker Kessler, por fim, tem médias de 9.4 pontos, 9.2 rebotes e 2.8 tocos, em três temporadas na NBA.

