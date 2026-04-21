Jazz e Hawks “vencem” sorteio para ordem do Draft da NBA
Sorteio da liga vai acontecer no dia 10 de maio
A NBA fez o sorteio para a ordem do Draft 2026 para times dentro e fora da loteria, como Utah Jazz e Atlanta Hawks. De acordo com a liga, as duas equipes terão vantagens no recrutamento que vai acontecer em junho.
No entanto, já é possível saber qual é a ordem do próximo Draft. Nessa segunda-feira (20), Byron Spruell, presidente de operações da NBA, fez o sorteio dos desempates. Ou seja, times que tinham a mesma campanha e que precisavam definir a posição.
O Utah Jazz, por exemplo, venceu o sorteio sobre o Sacramento Kings. Como resultado, terá a quarta maior chance de ficar com a primeira escolha. Por outro lado, o Atlanta Hawks, que terá a pick do New Orleans Pelicans em 2026, superou o Dallas Mavericks. Isso porque o sorteio era entre Pelicans e Mavs, que tiveram 26 vitórias e 56 derrotas em 2025/26.
Mas mais do que isso, com o direito do Jazz de ficar com a sua própria pick em 2026, não pode ficar com uma escolha pior do que a oitava. Isso porque o time de Salt Lake City teria de enviar para o Oklahoma City Thunder caso não tivesse proteção top oito.
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Como resultado da temporada 2025/26 da NBA, o Draft terá Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets com 14% de chances da primeira escolha, enquanto o Jazz terá 11.5% e o Hawks possui 6.8%. Vale lembrar que Atlanta recebeu a pick de primeira rodada do New Orleans Pelicans em uma troca na noite do recrutamento de 2025.
Na ocasião, o Pelicans cedeu a escolha ao Hawks no Draft por Derik Queen. Enquanto isso, o time de New Orleans também teria uma outra grande chance no recrutamento. Mas durante as finais da NBA de 2025, o time devolveu a pick ao Indiana Pacers.
Ou seja, o Pelicans poderia ter duas escolhas na loteria do dia 10 de maio.
Times que vão disputar a loteria do Draft da NBA
|Escolha
|Time
|% de chances
|1
|Washington Wizards
|14
|2
|Indiana Pacers
|14
|3
|Brooklyn Nets
|14
|4
|Utah Jazz
|11.5
|5
|Sacramento Kings
|11.5
|6
|Memphis Grizzlies
|9
|7
|Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)
|6.8
|8
|Dallas Mavericks
|6.7
|9
|Chicago Bulls
|4.5
|10
|Milwaukee Bucks
|3
|11
|Golden State Warriors
|2
|12
|Oklahoma City Thunder (via LA Clippers)
|1.5
|13
|Miami Heat
|1
|14
|Charlotte Hornets
|0.5
Posições confirmadas no Draft 2026 da NBA
|Escolha
|Time
|15
|Chicago Bulls (via Portland Trail Blazers)
|16
|Memphis Grizzlies (via Phoenix Suns)
|17
|Oklahoma City Thunder (via Philadelphia 76ers)
|18
|Charlotte Hornets (via Orlando Magic)
|19
|Toronto Raptors
|20
|San Antonio Spurs (via Atlanta Hawks)
|21
|Detroit Pistons (via Minnesota Timberwolves)
|22
|Philadelphia 76ers (via Houston Rockets)
|23
|Atlanta Hawks (via Cleveland Cavaliers)
|24
|New York Knicks
|25
|Los Angeles Lakers
|26
|Denver Nuggets
|27
|Boston Celtics
|28
|Minnesota Timberwolves (via Detroit Pistons)
|29
|Cleveland Cavaliers (via San Antonio Spurs)
|30
|Dallas Mavericks (via Oklahoma City Thunder
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