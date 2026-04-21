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Jazz e Hawks “vencem” sorteio para ordem do Draft da NBA

Sorteio da liga vai acontecer no dia 10 de maio

Por
Jazz Hawks Draft NBA
Reprodução / X

A NBA fez o sorteio para a ordem do Draft 2026 para times dentro e fora da loteria, como Utah Jazz e Atlanta Hawks. De acordo com a liga, as duas equipes terão vantagens no recrutamento que vai acontecer em junho.

No entanto, já é possível saber qual é a ordem do próximo Draft. Nessa segunda-feira (20), Byron Spruell, presidente de operações da NBA, fez o sorteio dos desempates. Ou seja, times que tinham a mesma campanha e que precisavam definir a posição.

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O Utah Jazz, por exemplo, venceu o sorteio sobre o Sacramento Kings. Como resultado, terá a quarta maior chance de ficar com a primeira escolha. Por outro lado, o Atlanta Hawks, que terá a pick do New Orleans Pelicans em 2026, superou o Dallas Mavericks. Isso porque o sorteio era entre Pelicans e Mavs, que tiveram 26 vitórias e 56 derrotas em 2025/26.

Mas mais do que isso, com o direito do Jazz de ficar com a sua própria pick em 2026, não pode ficar com uma escolha pior do que a oitava. Isso porque o time de Salt Lake City teria de enviar para o Oklahoma City Thunder caso não tivesse proteção top oito.

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Como resultado da temporada 2025/26 da NBA, o Draft terá Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets com 14% de chances da primeira escolha, enquanto o Jazz terá 11.5% e o Hawks possui 6.8%. Vale lembrar que Atlanta recebeu a pick de primeira rodada do New Orleans Pelicans em uma troca na noite do recrutamento de 2025.

Na ocasião, o Pelicans cedeu a escolha ao Hawks no Draft por Derik Queen. Enquanto isso, o time de New Orleans também teria uma outra grande chance no recrutamento. Mas durante as finais da NBA de 2025, o time devolveu a pick ao Indiana Pacers.

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Ou seja, o Pelicans poderia ter duas escolhas na loteria do dia 10 de maio.

Times que vão disputar a loteria do Draft da NBA

EscolhaTime% de chances
1Washington Wizards14
2Indiana Pacers14
3Brooklyn Nets14
4Utah Jazz11.5
5Sacramento Kings11.5
6Memphis Grizzlies9
7Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans)6.8
8Dallas Mavericks6.7
9Chicago Bulls4.5
10Milwaukee Bucks3
11Golden State Warriors2
12Oklahoma City Thunder (via LA Clippers)1.5
13Miami Heat1
14Charlotte Hornets0.5

Posições confirmadas no Draft 2026 da NBA

EscolhaTime
15Chicago Bulls (via Portland Trail Blazers)
16Memphis Grizzlies (via Phoenix Suns)
17Oklahoma City Thunder (via Philadelphia 76ers)
18Charlotte Hornets (via Orlando Magic)
19Toronto Raptors
20San Antonio Spurs (via Atlanta Hawks)
21Detroit Pistons (via Minnesota Timberwolves)
22Philadelphia 76ers (via Houston Rockets)
23Atlanta Hawks (via Cleveland Cavaliers)
24New York Knicks
25Los Angeles Lakers
26Denver Nuggets
27Boston Celtics
28Minnesota Timberwolves (via Detroit Pistons)
29Cleveland Cavaliers (via San Antonio Spurs)
30Dallas Mavericks (via Oklahoma City Thunder

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