Jazz e Hawks “vencem” sorteio para ordem do Draft da NBA

A NBA fez o sorteio para a ordem do Draft 2026 para times dentro e fora da loteria, como Utah Jazz e Atlanta Hawks. De acordo com a liga, as duas equipes terão vantagens no recrutamento que vai acontecer em junho.

No entanto, já é possível saber qual é a ordem do próximo Draft. Nessa segunda-feira (20), Byron Spruell, presidente de operações da NBA, fez o sorteio dos desempates. Ou seja, times que tinham a mesma campanha e que precisavam definir a posição.

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O Utah Jazz, por exemplo, venceu o sorteio sobre o Sacramento Kings. Como resultado, terá a quarta maior chance de ficar com a primeira escolha. Por outro lado, o Atlanta Hawks, que terá a pick do New Orleans Pelicans em 2026, superou o Dallas Mavericks. Isso porque o sorteio era entre Pelicans e Mavs, que tiveram 26 vitórias e 56 derrotas em 2025/26.

Mas mais do que isso, com o direito do Jazz de ficar com a sua própria pick em 2026, não pode ficar com uma escolha pior do que a oitava. Isso porque o time de Salt Lake City teria de enviar para o Oklahoma City Thunder caso não tivesse proteção top oito.

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Como resultado da temporada 2025/26 da NBA, o Draft terá Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets com 14% de chances da primeira escolha, enquanto o Jazz terá 11.5% e o Hawks possui 6.8%. Vale lembrar que Atlanta recebeu a pick de primeira rodada do New Orleans Pelicans em uma troca na noite do recrutamento de 2025.

Na ocasião, o Pelicans cedeu a escolha ao Hawks no Draft por Derik Queen. Enquanto isso, o time de New Orleans também teria uma outra grande chance no recrutamento. Mas durante as finais da NBA de 2025, o time devolveu a pick ao Indiana Pacers.

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Ou seja, o Pelicans poderia ter duas escolhas na loteria do dia 10 de maio.

Times que vão disputar a loteria do Draft da NBA

Escolha Time % de chances 1 Washington Wizards 14 2 Indiana Pacers 14 3 Brooklyn Nets 14 4 Utah Jazz 11.5 5 Sacramento Kings 11.5 6 Memphis Grizzlies 9 7 Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans) 6.8 8 Dallas Mavericks 6.7 9 Chicago Bulls 4.5 10 Milwaukee Bucks 3 11 Golden State Warriors 2 12 Oklahoma City Thunder (via LA Clippers) 1.5 13 Miami Heat 1 14 Charlotte Hornets 0.5

Posições confirmadas no Draft 2026 da NBA

Escolha Time 15 Chicago Bulls (via Portland Trail Blazers) 16 Memphis Grizzlies (via Phoenix Suns) 17 Oklahoma City Thunder (via Philadelphia 76ers) 18 Charlotte Hornets (via Orlando Magic) 19 Toronto Raptors 20 San Antonio Spurs (via Atlanta Hawks) 21 Detroit Pistons (via Minnesota Timberwolves) 22 Philadelphia 76ers (via Houston Rockets) 23 Atlanta Hawks (via Cleveland Cavaliers) 24 New York Knicks 25 Los Angeles Lakers 26 Denver Nuggets 27 Boston Celtics 28 Minnesota Timberwolves (via Detroit Pistons) 29 Cleveland Cavaliers (via San Antonio Spurs) 30 Dallas Mavericks (via Oklahoma City Thunder