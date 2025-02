Jayson Tatum brilha e Celtics vira sobre 76ers

Com grande virada, o Boston Celtics contou com o brilho de Jayson Tatum para vencer o Philadelphia 76ers, por 118 a 110, neste domingo (2). O campeão da NBA chegou a estar perdendo por 26 pontos, mas conseguiu sair do buraco para uma grande vitória no clássico. Além disso, a rodada contou com mais quatro partidas ao longo do dia.

Boston vence a terceira seguida em 2024/25, a sétima nos últimos dez jogos. Mesmo sem um basquete empolgante, a equipe vai vencendo partidas e se mantendo bem posicionada na tabela. São 35 triunfos em 50 partidas ao todo. O time segue com a vice-liderança do Leste, dois jogos e meio na frente do New York Knicks. O próximo compromisso será contra o líder Cleveland Cavaliers, na terça-feira (4).

Enquanto isso, Philadelphia perde pela segunda vez seguida, apesar de vir de uma sequência com quatro triunfos seguidos antes disso. Aliás, a equipe ainda lida com muitos desfalques. São 19 vitórias em 48 jogos na campanha e o 11° lugar do Leste. A franquia volta a jogar também na terça-feira, contra o Dallas Mavericks.

Então, confira como foi a grande virada do Boston Celtics de Jayson Tatum sobre o Philadelphia 76ers de Tyrese Maxey.

Boston cresce no fim após começo lento

Parecia ser um daqueles dias em que o atual campeão da NBA sofreria. Seja com um ritmo lento nos arremessos, rotações não funcionando, e uma defesa pouco agressiva, Boston esteve em um ritmo abaixo em quase todos os momentos do jogo.

A equipe marcou apenas 44 pontos em todo o primeiro tempo. Foi até um começo quente de Kristaps Porzingis com oito pontos rápidos, mas o resto do time foi sucumbindo. As bolas triplas não estavam caindo e a eficiência no aro também era baixa, com apenas quatro pontos no garrafão em todo o primeiro quarto.

A tendência não só continuou como piorou no segundo período. Jayson Tatum tentou entrar no ritmo com oito dos 23 pontos da equipe. Porém, o time não só sofria para conter Tyrese Maxey, como permitiu que ele controlasse o duelo, seja com sua pontuação ou construção. Os visitantes foram para o intervalo com 17 pontos de desvantagem.

O mesmo continuou no terceiro quarto, quando o déficit chegou a ser de 26 pontos. Mas foi exatamente ai que tudo mudou. Tyrese Maxey saiu da quadra no fim do período com uma liderança de 90 a 64. Quando voltou, a vantagem era de apenas 99 a 93. Além de Tatum, Jaylen Brown e Derrick White também se juntaram a festa, e a reação celta aconteceu.

Com o colapso da vantagem acontecendo tão rápido, Philadelphia derreteu. O camisa 0 de Boston acertou cada chute difícil possível em um fim de jogo espetacular dos dois lados da quadra. Por fim, quando foi dobrado, White e Jrue Holiday apareceram para liquidar a fatura. Virada de campeão na casa do 76ers.

Leia mais!

76ers “trava” no fim

Philadelphia mais uma vez mostrou alguns ótimos pontos do que foi a melhora recente da equipe que ainda lida com muitos desfalques. Para se ter uma noção, nomes como por exemplo, Joel Embiid, Paul George, Eric Gordon, Caleb Martin e Andre Drummond seguem fora.

Mas o ritmo de Tyrese Maxey foi frenético desde que o jogo começou. Mesmo contra um dos perímetros defensivos mais duros da NBA, ele anotou 16 pontos só no primeiro quarto e foi para o intervalo com 23 na conta. Quem também brilhavam eram os coadjuvantes como Ricky Council e Guerschon Yabusele. Com muito ritmo, a equipe terminou o primeiro tempo vencendo por 17 e ainda assim voltou melhor do intervalo.

Porém, a queda no fim do jogo foi impressionante. A saída de Maxey, que descansou no banco entre o fim do terceiro e começo do quarto período, foi decisiva. Com uma pressão grande até mesmo no fundo da quadra, Boston forçou erros de ataque, e diminuiu o ritmo do time de maneira incrível.

Quando o armador voltou, também não teve o melhor ritmo. Afinal, foram apenas dois pontos vindos de lance livre em todo o último quarto. Kelly Oubre Jr até tentou salvar a noite anotando oito dos 16 pontos da equipe no quarto final, mas não bastou.

Depois de tomar a virada, o 76ers viu Jayson Tatum fechar todas as portas para uma reação, seja com cestas ou passes importantes, assim garantindo a vitória do Celtics.

(36-15) Boston Celtics 118 x 110 Philadelphia 76ers (19-29)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 35 7 11 1 1 Jaylen Brown 21 10 6 0 0 Kristaps Porzingis 18 7 3 0 5 Derrick White 17 1 9 0 1 Sam Hauser 12 4 0 1 0

Três pontos: 21-49; Tatum: 5-8

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 34 3 6 0 0 Guerschon Yabusele 21 6 0 1 0 Kelly Oubre Jr. 18 13 2 1 0 Justin Edwards 12 7 1 1 1 Ricky Council IV. 11 7 8 1

Três pontos: 15-32; Maxey: 5-8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Celtics de Jayson Tatum sobre o 76ers de Tyrese Maxey, a rodada ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira as estatísticas dos triunfos de Cavaliers, Pistons e Raptors.

(21-29) Chicago Bulls 119 x 127 Detroit Pistons (25-24)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Vucevic 20 10 10 1 2 Coby White 22 3 3 0 0 Josh Giddey 20 11 4 3 0 Ayo Dosunmu 14 3 5 0 1 Lonzo Ball 13 4 2 1 0

Três pontos: 19-52; Vucevic: 4-6

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 22 3 15 1 1 Jalen Duren 21 13 4 1 0 Malik Beasley 19 2 5 3 0 Tobias Harris 16 6 2 3 2 Ausar Thompson 12 7 3 1 0

Três pontos: 10-30; Beasley: 5-11

(25-24) Dallas Mavericks 101 x 144 Cleveland Cavaliers (40-9)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Hardy 21 3 2 0 0 Dante Exum 14 2 3 2 0 Kylor Kelley 12 11 1 0 1 Naji Marshall 12 6 2 0 0 Quentin Grimes 11 3 3 0 1

Três pontos: 9-43; Hardy: 3-12

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Sam Merrill 27 1 0 0 0 Evan Mobley 22 11 3 0 4 Darius Garland 17 3 10 2 0 Jarrett Allen 14 9 0 0 2 Donovan Mitchell 12 6 6 0 0

Três pontos: 26-45; Merrill: 9-13

(28-21) Los Angeles Clippers 108 x 115 Toronto Raptors (16-33)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 25 5 7 2 1 Ivica Zubac 18 8 1 1 3 Kevin Porter Jr. 17 7 5 1 0 Kawhi Leonard 14 6 3 1 0 Nicolas Batum 11 4 2 0 1

Três pontos: 9-28; Batum: 3-4

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 20 6 7 3 0 Gradey Dick 18 3 1 1 0 Scottie Barnes 15 7 5 0 1 Ochai Agbaji 12 5 3 1 3 Immanuel Quickley 11 0 6 0 0

Três pontos: 13-25; Barnes: 2-2

Esse texto será atualizado ao fim de Bucks x Grizzlies.

