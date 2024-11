James Harden supera marca histórica de Kobe Bryant

James Harden superou, nesta quarta-feira (27), um recorde de Kobe Bryant. No duelo contra o Washington Wizards, o armador do Los Angeles Clippers atingiu 31 pontos somente no primeiro tempo. Desse modo, passou o ídolo do Los Angeles Lakers e se tornou o jogador com mais tempos com mais de 30 pontos na história da NBA.

O desempenho de Harden na primeira etapa do jogo foi incrível. Isso porque, em 23 minutos, ele alcançou os 31 pontos, além de cinco assistências, dois rebotes e um roubo de bola. No fim, ele terminou o confronto com 43 pontos, sete assistências, quatro rebotes e três roubos de bola.

Os números remontam à época dominante de Harden na liga. Principalmente com o Houston Rockets, onde o astro se consolidou como um dos grandes pontuadores da história da NBA. Durante três temporadas, por exemplo, ele liderou em pontos por jogo. Na temporada 2018/19, inclusive, ele conseguiu a marca de 36.1 pontos por partida, sendo a melhor dos últimos 60 anos.

Nas últimas campanhas, porém, Harden não tem conseguido manter o mesmo nível. Com Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Clippers, na última temporada, ele caiu de nível consideravelmente e deixou de ser um exímio pontuador como no passado.

Entretanto, a ausência de Kawhi Leonard no Clippers parece ter resgatado o antigo Harden. Isso porque, ele lidera a franquia a um recorde de 12 vitórias em 20 partidas, sendo a quinta melhor marca da Conferência Oeste. Além disso, a defesa da equipe tem se destacado como um das melhores da liga, no que reflete o poder de liderança do armador.

Além de ter superado Kobe Bryant, James Harden quebrou outro recorde recente na NBA. Isso porque, a estrela do Clippers ultrapassou Ray Allen no segundo lugar na lista de mais cestas de três pontos na história da NBA. O ala-armador, no entanto, conseguiu o número em bem menos jogos. São 1.086 de Harden contra 1.300 de Allen.

Dessa forma, agora o camisa 1 do Clippers tem 2.975 cestas de três na carreira. O primeiro colocado é Stephen Curry, do Golden State Warriors, que tem 3.779 bolas triplas na carreira, mais de 800 de vantagem. Além disso, Curry conseguiu o número em somente 973 jogos, o que deixa tudo ainda mais impressionante.

O armador do Clippers, desse modo, se considera como o primeiro da lista. “Vou me considerar o número 1 de todos os tempos. Isso porque Stephen Curry não conta”, afirmou o veterano.

“Sou um dos caras mais confiantes que temos nesta liga. Mas provavelmente não vou alcançar o Curry . Acho que ninguém vai, honestamente. Caras como o ele saem de bloqueios, criam jogadas em isolations, sai de corta-luzes. Então, há tantas variáveis diferentes para conseguir arremessar de três, acertar os arremessos e fazer isso de forma eficiente e em alto nível”, completou Harden.

