James Harden: “Ninguém vai alcançar LeBron James na NBA”

Armador do Clippers ocupa décima posição entre maiores pontuadores

james harden lebron nba Fonte: Reprodução / X

James Harden e LeBron James são dois dos melhores pontuadores da história da NBA. O craque do Los Angeles Clippers ocupa a décima posição histórica no quesito, com 28,3 mil pontos. O ídolo do Los Angeles Lakers, por sua vez, lidera o ranking com mais de 42,4 mil pontos.

Então, os duelos entre James Harden e LeBron são sempre garantia de muitos pontos. Como na rodada de domingo (21) no confronto entre Lakers e Clippers. O camisa 23 marcou 36 pontos, sendo o cestinha da partida, enquanto o armador conseguiu 21 pontos para liderar a vitória do seu time.

Após o jogo, Harden rasgou elogios a LeBron James. Ao falar sobre o ranking de maiores pontuadores da história, o armador descartou qualquer chance de alcançar o camisa 23 do Lakers.

“Nem coloquem LeBron nesta recorde. O recorde dele ninguém nunca vai alcançar”, disse James Harden. “Só de estar de volta em quadra e dar aos meus colegas a chance de ajudá-los a vencer um jogo já é importante para mim. Não foi bonito, mas conseguimos a vitória. Agora, é só construir a partir deste momento”.

De fato, alcançar LeBron é uma tarefa quase impossível para James Harden na NBA. A diferença entre eles é de pouco mais de 14 mil pontos. O armador, porém, já tem 36 anos e não deve ter muitas outras temporadas de alto nível pela frente.

Leia mais!

Ainda assim, Harden pode ultrapassar outras lendas da NBA. O craque do Clippers, por exemplo, precisa de pouco mais de 200 pontos para alcançar Shaquille O’Neal, atual nono no ranking. Para chegar ao top-5, enquanto isso, o armador está a menos de 4 mil pontos do ídolo Michael Jordan.

James Harden, aliás, chegou ao top-10 no início de dezembro. Após jogo contra o Minnesota Timberwolves, o camisa 1 ultrapassou Carmelo Anthony para ocupar a décima posição.

“Uma bênção. Um testemunho do trabalho que eu coloquei nisso”, disse Harden após o jogo. “É uma honra, em especail ao lado de alguém como o Melo, que fez tantas coisas grandiosas por essa liga. Quando você olha para essa lista, parece impossível. Então, é literalmente como um sonho se tornando realidade”.

Por fim, em busca de mais posições na lista da NBA, Harden tem médias de 25.8 pontos, 8.2 assistências e 5.2 rebotes na temporada 2025/26.

