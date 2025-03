Jalen Brunson espera voltar antes dos playoffs da NBA

Às vésperas dos playoffs da NBA, Jalen Brunson continua fora das quadras com uma lesão no tornozelo. O astro se machucou em 6 de março, contra o Los Angeles Lakers. Desde então, o New York Knicks venceu seis de 11 jogos, provando a falta que o craque faz. Contudo, de acordo com Brunson, o retorno deve acontecer ainda antes da pós-temporada. O jogador falou com Tim Bontemps, da ESPN, sobre isso.

“Espero jogar antes dos playoffs“, disse Brunson. “É bom para mim ter algumas partidas antes da reta final, mas quero tentar estar 100% saudável”.

O armador vinha fazendo um grande ano, com médias de 26,3 pontos e 7,4 assistências. Assim, foi para o All-Star Game, e a tendência era de que recebesse outras premiações individuais, como a eleição para algum quinteto ideal da NBA.

Com 61 jogos disputados, no entanto, Brunson está abaixo dos 65 necessários para ser elegível a prêmios.

“Sim”, respondeu Brunson quando perguntado se disputar prêmios era importante para ele, “mas eu só quero ter certeza de que estou saudável antes de voltar”.

Embora ainda não haja uma data para o retorno do armador nas oito partidas restantes da temporada regular, ele se mostrou otimista com o processo. Segundo o jogador, ele foi liberado para “atividades de basquete”.

Brunson já demonstrou que pode jogar com lesões durante sua passagem pelo Knicks, mas afirmou que, nesta situação, se trata de uma combinação entre gerenciar a dor, estar preparado para voltar e trabalhar com a equipe médica para decidir o melhor momento para retornar.

“Sim, bem, como eu disse, vamos nos falar”, afirmou Brunson sobre suas conversas com a equipe médica. “Eu nunca quero dizer, nunca quero colocá-los em uma posição em que eu tome as decisões porque isso é uma questão coletiva. No entanto, quando sei que é algo menor e sei que posso jogar, eu jogo. Em uma situação como essa, quero ter certeza de que estamos juntos. Temos estado na mesma página nas últimas semanas, e vamos continuar dessa forma”.

O Knicks está na terceira posição da Conferência Leste, com 47 vitórias e 27 derrotas. A equipe até teve uma boa temporada regular, mas perdeu sempre que enfrentou Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, as melhores equipes do Leste. Assim, há desconfiança sobre a capacidade de New York ir bem quando o caldo engrossar. Contudo, o retorno de Jalen Brunson para os playoffs da NBA é o primeiro passo para isso.

