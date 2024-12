Jalen Brunson e Alperen Sengun são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (02) que Jalen Brunson e Alperen Sengun foram eleitos os melhores jogadores da sexta semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O astro do New York Knicks recebeu o prêmio pela sexta vez na carreira, enquanto o pivô do Houston Rockets foi premiado pela segunda vez.

Brunson, em primeiro lugar, comandou o Knicks a vitórias em três dos quatro jogos que disputou. O armador registrou médias de 26,8 pontos, 4,5 rebotes e 9,8 assistências. Converteu, além disso, quase 55% dos seus arremessos de quadra no intervalo. Ele também acertou 11 de 24 tentativas de longa distância e 26 dos 30 lances livres que cobrou nesse intervalo.

O astro chama a atenção no início da temporada, a princípio, pelo entrosamento quase automático com Karl-Anthony Towns. “Eles formam a dupla mais letal do basquete hoje. São a melhor combinação de pick-and-roll do jogo. E a beleza disso, acima de tudo, está no fato de que não precisaram de 25 ou 40 partidas para isso. Foi tudo ao natural”, elogiou o comentarista Kendrick Perkins.

Sengun, por sua vez, conduziu o Rockets a resultados positivos nos três duelos da semana. O jogador turco anotou 21,3 pontos, 12,7 rebotes e 9,0 assistências por noite. Ele ainda somou não só cinco roubos de bola nesses jogos, mas o mesmo número de tocos. Na terça-feira passada, contra o Minnesota Timberwolves, o jovem fez o seu terceiro triplo-duplo da temporada.

O ataque sempre foi o “carro-chefe” do jogo de Sengun. Mas o técnico Ime Udoka faz questão de ressaltar a melhora defensiva do atleta nessa temporada. “A sua marcação está bem melhor. Nós não gostamos de tê-lo como um pivô mais tradicional, em drop, pois queremos que seja mais ativo. Nesse sentido, certamente, ele melhorou muito”, elogiou o treinador.

Outras menções

Além de Jalen Brunson e Alperen Sengun, outros 15 jogadores foram citados na votação da sexta semana da temporada. A lista é pesada, pois inclui nove atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jalen Johnson (Hawks), Jayson Tatum, Payton Pritchard (Celtics), Dennis Schroder (Nets), Karl-Anthony Towns (Knicks) e Franz Wagner (Magic) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Kyrie Irving, Quentin Grimes (Mavericks), Fred VanVleet (Rockets), James Harden (Clippers), Jaren Jackson Jr., Ja Morant (Grizzlies), Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Devin Booker (Suns).

