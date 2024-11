Ja Morant volta e lidera Grizzlies contra Blazers

No retorno de Ja Morant, o Memphis Grizzlies venceu o Portland Trail Blazers, nesta segunda-feira (25), por 123 a 98. Então, o confronto marcou a volta do astro às quadras após ser desfalque por oito partidas. O armador se recuperava de problemas musculares no quadril e na pelve e só tinha disputado oito jogos na atual temporada.

Vale lembrar que a última partida do armador foi contra o Los Angeles Lakers, no início de novembro. Na ocasião, Memphis conseguiu o triunfo e Morant atuou por 24 minutos, contribuindo com 20 pontos e cinco assistências. Então, 20 dias depois, ele pôde retornar às quadras.

Assim, em seu retorno, Ja Morant foi o grande destaque do Grizzlies no triunfo sobre o Blazers. Isso porque ele terminou o duelo com 22 pontos e 11 assistências. Além disso, converteu seis das 12 tentativas de arremessos. Sendo duas em três do perímetro. Outros destaques da equipe foram Jaren Jackson Jr e Santi Aldama. O pivô anotou 21 pontos. Enquanto isso, o espanhol fez 13 pontos e 17 rebotes, sendo o recorde de sua carreira.

Publicidade

Segunda escolha no Draft de 2019, Ja Morat soma médias de 20,8 pontos, 9,3 assistências e cinco rebotes. Contra Portland, ele completou nove jogos disputados na atual temporada. Portanto, teve grande início de campanha antes de sua lesão.

Leia mais!

Prova disso foi uma marca história alcançada em uma vitória sobre o Milwaukee Bucks. Na ocasião, ele conseguiu o oitavo triplo-duplo mais rápido na história da NBA. Então, terminou o duelo com 26 pontos, dez rebotes e 14 assistências.

Publicidade

Apesar de estar liberado para jogar, o Grizzlies deve ter cautela com Ja Morant. Afinal, desde a última temporada, o principal nome da franquia pouco atua. Ele teve problemas e punições fora das quadras e também problemas físicos.

Dessa forma, antes da partida contra o Blazers, o técnico do Grizzlies, Taylor Jenkins, revelou que fará um trabalho “muito consciente” com seu craque. Portanto, deve ter mais restrições de tempo em quadra no início. No seu primeiro compromisso, por exemplo, atuou por 23 minutos. Apesar da preocupação, o comandante garantiu que o jogador não estava sob restrições. “Claro que temos que ser inteligentes, mas não tão restritivos”, disse Jenkins.

Publicidade

Agora, o Grizzlies soma 11 vitórias em 18 jogos disputados na temporada. Nas últimas cinco partidas, são três triunfos. O duelo contra o Blazers foi no Tennessee. Por fim, o time voltará a atuar em casa três vezes nos próximos seis dias.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA