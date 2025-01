Incêncios em Los Angeles atingem casa de técnico do Lakers

O técnico do Los Angeles Lakers foi mais um afetado pelos incêndios na cidade da Califórnia. Em entrevista na terça-feira (7), JJ Redick revelou que e sua família precisaram deixar sua casa por conta das chamas. A treinador vive em Palisades, sendo a área mais atingida na história da cidade.

Desde o início da semana, três grandes incêndios têm atingido áreas da Região Metropolitana de Los Angeles. Desse modo, 180 mil pessoas receberam ordens de evacuação, em mais de 116 km² afetados pelas chamas. Em termos de comparação, a área equivale ao tamanho de San Francisco.

Como precaução, a NBA ainda adiou o jogo do Lakers contra o Hornets. O duelo aconteceria nesta quinta-feira (9). Porém, a liga decidiu evitar o duelo por conta dos incêndios. A liga, porém, ainda não informou sobre os demais confrontos da franquia na Crypto.com Arena.

“Toda a família da NBA envia seu apoio à comunidade de Los Angeles durante este momento. Somos gratos aos milhares de bombeiros e socorristas locais que demonstraram enorme bravura. Nossas orações seguem com aqueles afetados pela devastação causada pelos incêndios”, escreveu a liga, em comunicado.

Mais afetados

O técnico do Lakers não foi o único afetado pelos incêndios em Los Angeles. Kawhi Leonard, por exemplo, se afastou do Los Angeles Clippers para ajudar seus familiares a evacuarem a cidade por conta das chamas. De acordo com a TMZ, o astro também vive em uma mansão em Pacific Palisades. O status da casa, no entanto, é incerto.

Sem Leonard, o Clippers perdeu para o Denver Nuggets na quarta-feira (8). Em uma disputa direta pelas posições de playoffs, a franquia terminou atrás por 126 a 103. O resultado e a ausência do craque, porém, foram minimizados pelo técnico Tyronn Lue.

“Você tem que cuidar de casa. Ele teve meu apoio 100%. Voltando, checando sua família e filhos e se certificando que eles estão bem. E ele voltou, e eles estão bem. Então, estou feliz e grato por isso”, afirmou o treinador após o duelo.

Por fim, a mãe de Steve Kerr também teve que evacuar sua casa. Enquanto o filho vive na região de San Francisco, ela também vive em uma casa em Pacific Palisades.

“Tudo o que estou vendo e lendo é simplesmente assustador, o que está acontecendo lá embaixo. Então, só queria enviar pensamentos a todos que estão passando pela devastação do incêndio”, disse o técnico do Golden State Warriors.

