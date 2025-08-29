Ídolo do Rockets, Alperen Sengun flerta com triplo-duplo no EuroBasket

Astro do Houston Rockets, o pivô Alperen Sengun segue em grande ritmo no EuroBasket. Nesta sexta-feira (29), o jogador flertou com um triplo-duplo na vitória da Turquia por 92 a 78 sobre a República Tcheca. Sengun somou 23 pontos, 12 rebotes e nove assistências, enquanto Cedi Osman contribuiu com 21 pontos. Por outro lado, Martin Peterka foi o melhor do time adversário, com 23.

Com Alperen Sengun, foi a segunda vitória turca em dois jogos no EuroBasket. Na primeira rodada, a equipe bateu a Letônia por fáceis 93 a 73. Hoje, os turcos não tiveram a mesma facilidade, no entanto.

No primeiro quarto, por exemplo, a República Tcheca liderou quase o tempo todo. Apesar de todos os esforços de Sengun, a Turquia viu o adversário abrir sete pontos. E isso se repetiu no segundo período, quando o placar apontava 28 a 21 para os tchecos. Mas tudo mudou logo depois.

Alperen Sengun comandou uma reação dos turcos, que fizeram nada menos que 14 pontos sem resposta do oponente. Os tchecos ainda tentaram encostar no placar antes do primeiro tempo, mas em vão. Com uma cesta de três, Ercan Osmani deixou o jogo em 45 a 37.

Na volta para o segundo tempo, então, Alperen Sengun fez como no Rockets e dominou o garrafão para a Turquia vencer o seu segundo jogo no EuroBasket 2025. Só no terceiro quarto, o pivô fez sete pontos para deixar seu time na liderança por 72 a 62.

Então, nos dez minutos finais, Sengun adicionou outros quatro pontos para deixar os turcos na frente por 85 a 70, com o triunfo cada vez mais perto. Os tchecos ainda tentaram encostar no placar mais algumas vezes, mas sem sucesso. Agora, a Turquia, com duas vitórias no EuroBasket, pega Portugal neste sábado (30), enquanto a República Tcheca, ainda sem vencer no torneio, encara a Estônia.

Vale lembrar que a Turquia conta com outros seis jogadores que estão ou passaram pela NBA, além de Alperen Sengun. Entre eles, Omer Yurtseven, ex-jogador do Utah Jazz e Adem Bona, que está no Philadelphia 76ers. Cedi Osman, por exemplo, passou sete anos na liga, sendo seis deles pelo Cleveland Cavaliers e o último no San Antonio Spurs.

