Ideia de troca envolvendo Andrew Wiggins coloca pivô no Warriors

Andrew Wiggins deixou o Golden State Warriors em troca durante a temporada, mas uma ideia do site Heavy faria o ala ser envolvido em negócio com seu antigo time. De acordo com a publicação, seria uma negociação entre três equipes: Miami Heat, Cleveland Cavaliers, além do próprio Warriors.

A troca daria aos três times uma chance a mais na próxima temporada da NBA, com o Warriors recebendo o pivô Jarrett Allen. No entanto, não é um negócio tão fácil. Isso porque o Cavs perderia ainda o armador Darius Garland.

Além disso, o Heat, que conta hoje com Andrew Wiggins, teria de abrir mão de outro ala que passou pelo time de San Francisco: Kyle Anderson. Mas o fato é que a equipe de Miami levaria uma certa vantagem e um upgrade para a posição de armador. Atualmente, Miami conta com Davion Mitchell para a função.

Mas o mais interessante aqui é que Wiggins iria para o time que o escolheu originalmente no Draft de 2015. Na época, o ala acabou sendo envolvido em uma troca para o Minnesota Timberwolves, enquanto Kevin Love foi para o Cavs ser campeão ao lado de LeBron James e Kyrie Irving justamente contra o Warriors em 2015/16.

Após cinco temporadas e meia no Timberwolves, Wiggins foi para o Warriors e, por lá, venceu o título da NBA em 2021/22. Ele deixou o time na troca de Jimmy Butler para Golden State.

Aqui, na ideia de troca do site Heavy, Andrew Wiggins iria para o Cavs, enquanto Jarrett Allen jogaria pelo Warriors e Darius Garland seria o reforço do Heat. Embora o time de San Francisco receba um jogador de garrafão que tanto precisou nos playoffs da NBA, existe a perda de boas peças de especialistas no perímetro.

A troca entre Cavs, Warriors e Heat

Cavaliers recebe

Andrew Wiggins

Kyle Anderson

Buddy Hield

Brandin Podziemski

Escolhas de Draft: primeira rodada de 2025 e 2028 (via Heat), 2026 e 2030 (via Warriors)

Warriors recebe

Jarrett Allen

Dean Wade

Heat recebe

Darius Garland

Moses Moody

Em suma, o Warriors perderia três boas opções do perímetro na troca, mas levaria Allen. Enquanto isso, o Heat teria Moody brigando pela titularidade na ala, possivelmente com Jaime Jaquez ou Nikola Jovic.

Então, pensando apenas no que a troca teria, além dos atuais elencos de Warriors, Cavs e Heat, os quintetos ficariam assim:

Cavs

Donovan Mitchell, Brandin Podziemski, Andrew Wiggins, De’Andre Hunter e Evan Mobley

Warriors

Stephen Curry, Gary Payton II (após extensão), Jimmy Butler, Draymond Green e Jarrett Allen

Heat

Darius Garland, Tyler Herro, Moses Moody, Bam Adebayo e Kel’el Ware

Profundidade

O grande problema do Warriors na troca seria a falta de profundidade. Afinal, perder três jogadores de perímetro não é tão fácil a reposição. No entanto, na agência livre, o time de San Francisco teria a chance de estender com Gary Payton II e dar contratos a arremessadores. Isso porque, com a negociação, deixaria a equipe com cerca de US$175 milhões para o próximo ano. Assim, teria direito a usar as exceções que a NBA permite.

Além disso, ainda poderia usar a negociação de Jonathan Kuminga para levar um ala-armador. Especula-se que o Chicago Bulls seria o alvo do Warriors para ter Coby White em troca.

Por outro lado, Heat e Cavs teriam uma profundidade maior. O time de Miami poderia trabalhar com várias formações, enquanto o de Ohio ficaria mais sólido com Mitchell, Podziemski e Wiggins no perímetro.

