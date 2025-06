“Warriors é candidato ao título da NBA novamente”, crava icônico ex-jogador

Qualquer jogador do Golden State Warriors se acostumou a ser candidato ao título da NBA na década passada. Afinal, nos últimos dez anos, a equipe chegou a seis finais e conquistou quatro campeonatos. Mas a equipe parecia estar em declínio desde 2022. Tudo mudou com a chegada de Jimmy Butler à franquia, durante a trade deadline. O ídolo Baron Davis crê que as chances se revitalizaram com o astro.

“Golden State é um sólido candidato ao título outra vez. A contusão de Stephen Curry destruiu o momento do time nos playoffs, mas foi um avanço. Eles poderiam estar na decisão do Oeste, se não fosse por esse problema. Jimmy é um legítimo ‘segundo em comando’ e, assim, a equipe está em um ritmo diferente. Estão na briga novamente”, cravou o ex-armador da franquia.

A chegada de Butler, a princípio, representou mesmo uma virada para o Warriors. Na soma de temporada regular e playoffs, a equipe ganhou 28 dos 42 jogos que disputou com o ala-armador. Dessa forma, saiu do fim da zona de play-in para classificar-se às semifinais do Oeste. Mas, para Davis, ainda falta mais um perfil de atleta para deixar Golden State realmente à altura dos melhores.

“O potencial desse time vai depender, antes de tudo, de contratarem um reforço atlético para o garrafão na offseason. Acho que precisam dessa peça para competirem no Oeste contra pivôs como Nikola Jokic e Naz Reid, por exemplo. E precisam de alguma ajuda nos rebotes também. Até porque não creio que usá-lo como pivô por muito tempo não ajuda Draymond Green”, avaliou o veterano.

Peça final

Mas, antes de pensar em reforços para ganhar o título da NBA, o Warriors vai precisar se preocupar com um jogador do elenco atual. Jonathan Kuminga vai ser um agente livre restrito e a aposta de muita gente é que vai embora. O jovem, afinal, saiu da rotação do técnico Steve Kerr na maior parte dos playoffs. Davis crê que deixar o ala-pivô ir embora seria um grande erro.

“Eu acho que Jonathan é alguém de quem precisam ao lado de Jimmy Butler. Aquela reta final foi uma boa chance para que mostrasse o seu talento. Vamos ver o que vai acontecer na agência livre, mas acho que pode ser uma peça importante se renovar contrato. Existe uma lacuna nesse time para mim e ele está pronto para dar esse próximo passo”, elogiou o ex-atleta da liga.

É comum que, entre os candidatos ao título, se discuta o atleta que poderia ser a “última peça”. Davis não duvida que Kuminga tenha potencial para ser esse diferencial. “Gosto do jogo de Jonathan, mas pode ir além. Acho que, se retornar com o nível que o time precisa que alcance, ele pode ser a peça final. Pode ser o jogador que coloca o Warriors de volta no topo”, projetou.

Reavaliação

Pensar em reforços para o Warriors, no entanto, vai ser um trabalho mais complexo na visão de Davis. E tudo vai depender do que acontecerá nas próximas semanas. Dizem que a NBA é uma liga de imitadores, então quem vencer o título desse ano deve ditar tendências de mercado. Com a sua experiência, o veterano aposta que isso também deve ter influência nos perfis de reforços do time de San Francisco.

“Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers fizeram um excelente trabalho reunindo juventude, condição atlética e pontuadores em seus elencos. Como resultado, isso é o que vai direcionar a ação de vários times no mercado. Você precisa ajustar o seu time e estilo de jogo ano após ano, afinal, para ser um candidato ao título nessa liga. Então, Golden State também precisa fazer essa avaliação”, sinalizou o ex-jogador.

