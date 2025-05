“Herói”, Aaron Gordon celebra arremesso vencedor contra o Thunder

Aaron Gordon foi herói novamente nos playoffs de 2025, com o arremesso da vitória no jogo 1 contra o Oklahoma City Thunder. O ala-pivô converteu a bola de três derradeira que deu o triunfo para o Denver Nuggets na partida inaugural da série de segunda rodada do Oeste. Foi a segunda vez que ele definiu a vitória de seu time nesta pós-temporada. A primeira foi no jogo 4 contra o Los Angeles Clippers, quando ele fez a cesta final no estouro do cronômetro.

Após o jogo, Gordon comemorou o fato de ser decisivo outra vez em um duelo tão importante e improvável para Denver. Ele exaltou, acima de tudo, o espírito coletivo do Nuggets.

“Se eu sabia que ia cair? Bom, eu sabia que não tinha errado. Mas o mais importante é a vitória, seja de quem for o arremesso final. Nós passamos por muita coisa com este grupo. Afinal, nós estivemos atrás em muitos jogos desses playoffs. Não é isso o que planejamos para as partidas, mas nossa resiliência é muito grande. Esse grupo tem muito equilíbrio, muita coragem. A vitória é de todos”, afirmou o jogador.

O ala-pivô teve uma noite muito especial. Ele anotou 22 pontos e 14 rebotes, enquanto acertou três bolas triplas, incluindo a da vitória. Aliás, teve até recorde para ele.

Gordon se tornou o quatro atleta desde 1996/97 a fazer duas cestas da vitória, nos cinco segundos finais de um jogo de playoffs como visitante, em um mesmo ano. Para se ter uma noção do quão raro isso é, somente outros três jogadores fizeram isso mais de uma vez em toda a carreira desde então: LeBron James, John Stockton e Trae Young.

Os elogios também vieram por parte dos companheiros. Nikola Jokic, por exemplo, não poupou palavras para exaltar Gordon.

“Ele foi o melhor companheiro de equipe que tive em toda a minha carreira. A nossa conexão é muito forte e fico muito feliz por ele. Acho que, de todos nós, ele é quem mais merece ter esses momentos. Ele se sacrifica muito. Aaron é a alma do nosso time, sem dúvida”, elogiou o atual MVP da NBA, que foi a grande estrela do duelo, com 42 pontos, 22 rebotes e seis assistências.

O técnico David Adelman também manteve a mesma linha dos elogios de seu melhor jogador. Assim como Jokic, ele indicou que Aaron Gordon, que fez o arremesso decisivo contra o Thunder, é a alma da equipe.

“Eu fico muito feliz por ele. Aaron Gordon é a alma dessa equipe. O que posso dizer a vocês é que ele é um herói, e será herói novamente em outros momentos. Acho que ele é o senhor Denver Nugget. Então, para nós que estamos ao seu lado, e o acompanhamos todos os dias, é muito legal e gratificante vê-lo conseguir chegar a esses momentos. Sou muito grato a ele”, exaltou o treinador.

Vital

Além de defender muito bem, o ala-pivô tem sido, acima de tudo, um termômetro para o Nuggets no ataque. Gordon tem médias de 19,3 pontos, 6,8 rebotes e duas assistências, em mais de 38 minutos na quadra. Além disso, ele acerta 51,3% dos arremessos gerais e 33,3% do perímetro.

A bola tripla, apesar de não estar tão consistente nos playoffs, foi um grande ponto de sua evolução em 2024/25, chegando a mais de 44% na fase regular. Ontem, por fim, foi o arremesso que deu o triunfo para Denver.

