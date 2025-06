Gui Santos, o brasileiro na NBA, é o convidado desta sexta-feira do podcast Jararacas

O podcast Jararacas, apresentado por Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, recebe nesta sexta-feira (06/06), às 15h, um convidado inédito: o jogador brasileiro da NBA Gui Santos. O episódio especial vai ao ar no dia seguinte ao início das finais da NBA, que começaram nesta quinta-feira (05/06), e promete uma análise afiada e bem-humorada da série decisiva da temporada, com comentários exclusivos do ala do Golden State Warriors.

Gui Santos, de 22 anos, está na NBA desde o Draft de 2022, mas só fez sua estreia na liga no ano seguinte. Desde então, ele começou a ganhar mais espaço no time de San Francisco. Em 2024/25, por exemplo, ganhou mais espaço e fez parte da rotação, sendo titular duas vezes. Não por menos, o jogador da seleção brasileira teve os melhores números de sua carreira até aqui.

Leia mais

Na campanha, Gui Santos quebrou suas melhores marcas em pontos, assistências e cestas de três pelo Golden State Warriors. Então, na vitória sobre o Chicago Bulls, em janeiro, ele fez 19 pontos e pegou sete rebotes. Além disso, fez cinco bolas triplas em 27 minutos de ação.

Publicidade

Gui Santos, que fez parte da seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris, atuou nos quatro jogos. Ele teve médias de 7.3 pontos, 4.0 rebotes e 1.3 roubo de bola em cerca de 26.9 minutos.

O Jararacas podcast, com Rômulo e Bulga, recebem o brasileiro Gui Santos, enquanto debatem tudo sobre as finais da NBA 2025. Acompanhe, a partir de 15h (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA