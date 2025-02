Imprensa americana destaca brasileiro Gui Santos na NBA

O brasileiro Gui Santos está com moral na NBA. Esta semana, o site The Athletic, um dos sites mais respeitados da imprensa norte-americana, destacou o jogador do Golden State Warriors. De acordo com o portal, o jogador da seleção brasileira é um dos dez nomes para prestar atenção na segunda metade de 2024/25.

O destaque do The Athletic se deve aos jogos recentes do brasileiro Gui Santos na NBA. Após ganhar espaço no time titular, o jogador tem tido boas atuações, inclusive, com 19 pontos diante do Chicago Bulls na última semana. Em 2024/25, ele tem médias de 4.2 pontos, 2.8 rebotes e 1.3 assistência.

O principal destaque do brasileiro, porém, é dos três pontos. Na temporada, ele tem um aproveitamento de 40.4% do perímetro, sendo um dos melhores nomes do Warriors neste quesito.

“O Warriors passou toda a temporada atrás de um arremesso no garrafão. Então, enfim, alguém disso: ‘ei, e aquele cara que mantivamoes na 14ª vaga do elenco para minimizar nosso imposto de luxo?'”, destacou a página.

O The Athletic destacou que Gui Santos tem tido destaque até ao lado de Curry na rotação. Na temporada, por exemplo, Golden State tem vencido por 7,6 pontos com o brasileiro em quadra. Enquanto isso, a dúvida é se ele conseguirá manter o ritmo para as próximas semanas da temporada.

“É provável que Gui Santos ganhe mais oportunidades. Ele jogou pelo menos 19 minutos em seis jogos seguidos e em nove dos últimos 11. Até janeiro, ele não havia jogado mais de 20 minutos. Com Jonathan Kuminga ainda lesionado e o Warriors em busca de espaçamento, espere ver mais dele na segunda metade”, finalizou o site.

Curry de olho

As boas atuações de Gui Santos não têm gerado a atenção apenas da imprensa. Após partida pelo Warriors, Stephen Curry destacou o trabalho do brasileiro para conseguir um espaço na NBA. De acordo com ele, o ex-Minas é o jogador mais esforçado do elenco na temporada.

“Ele apenas joga com esforço. É tudo que você pode pedir a ele. Ele está descobrindo qual é o papel dele e como pode ajudar o time. Honestamente, acho que ele é o cara que mais trabalha no time. E isso se destaca”, disse Curry.

O maior destaque de Gui Santos é em relação à temporada passada. Após um ano onde entrou em apenas 23 jogos, o brasileiro ganhou mais espaço e até estreou no time titular. Algo que para Curry faz parte do processo.

“À medida que ele vai ganhando experiência, é legal vê-lo fazer algo que chamamos de ‘controlar o incontrolável’. Ele faz isso consistentemente. Ele vai ser recompensado por isso, e o nosso time será beneficiado”, completou o camisa 30.

