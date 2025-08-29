GM do Lakers vai à Europa para apoiar Luka Doncic na seleção

O Los Angeles Lakers está na torcida da Eslovênia enquanto o astro Luka Doncic defende a seleção. E a franquia fez questão de não só falar, mas mostrar o seu apoio em ações. A dona do time, Jeanie Buss, viajou até a Polônia para fazer uma visita ao ala-armador antes do início da competição. A empresária, assim como o GM Rob Pelinka, estiveram em um dos últimos treinos do elenco esloveno.

“Nós não temos problemas em liberar Luka para disputar torneios internacionais. Mais do que isso, a gente crê que essa disposição seja importante. E, em síntese, viajamos para cá só para mostrar como apoiamos que ele jogue por seu país. Temos um atleta que é o novo rosto da nossa franquia, então sempre vamos mostrar apoio a ele”, garantiu Pelinka, em entrevista na Polônia.

Buss e o GM, na verdade, são os líderes de uma grande comitiva do Lakers na Europa. O diretor de performance e saúde da franquia, LeRoy Sims, por exemplo, também fez parte da viagem e esteve com Doncic. Além disso, um dos auxiliares do time angelino está trabalhando ao lado dos técnicos da seleção da Eslovênia. O monitoramento é próximo, mas, ainda assim, Buss e Pelinka quiseram visitar o ala-armador.

“É muito bom ver Luka com os companheiros de time, como interage e se diverte com todos. Além disso, ele está em ótima forma. Seu condicionamento físico, aliás, mostra como esteve comprometido em treinar duro nesse verão. Ver um astro desse nível em ação, certamente, faz valer atravessarmos o Atlântico e estarmos aqui hoje. Valeu a pena”, cravou o executivo.

Distração

Várias pessoas viram a presença da delegação do Lakers nos treinos da seleção para ver Luka Doncic como algo negativo. Pelinka e Buss, em particular, poderiam ser um tipo de distração antes do Eurobasket. Esse assunto não chegou a ser debatido pela direção do time californiano. Mas o gerente crava que todos zelam pela discrição na passagem pela Polônia.

“Nós estamos aqui para mostrar apoio Luka, mas não queremos ser uma distração de forma alguma. Desejamos vê-lo focado e dedicado a vencer o Eurobasket porque é o motivo de estar aqui. Ele deve defender o seu país com total foco e orgulho agora. É nisso que deve pensar. E, depois, vai ter tempo para voltar a sua atenção para nós”, disse o GM.

Pelinka, mais do que isso, garante que o Lakers está na Europa para torcer por Doncic. Cada vitória da Eslovênia vai ser encarada como uma vitória da equipe de Los Angeles. “Nós sabemos que, assim que o Eurobasket terminar, a sua atenção vai estar conosco. Mas esperamos que isso demore, pois queremos ver a Eslovênia ir longe e ganhar o torneio”, concluiu o dirigente.

Costume

A tendência é que o Lakers, se quiser mostrar apoio constante a Doncic, se acostume a esse tipo de viagem. Não é segredo para ninguém, afinal, que a seleção está entre as prioridades de sua carreira. O ala-armador faz questão de atender as convocações da Eslovênia desde que era um adolescente. Ele já avisou que, mesmo com o avançar dos anos, isso não vai mudar.

“Isso é uma escolha fácil para mim, pois sempre quero representar o meu país. Sempre quis e sempre vou querer, não importa o que aconteça. E, por isso, significa muito ver Jeanie e Rob aqui. Acho que são 12 horas de viagem, um longo voo. Então, a jornada é longa só para mostrarem apoio a mim”, reconheceu o campeão do Eurobasket em 2017.

