Giannis Antetokounmpo quer repetir feito de LeBron James

Giannis Antetokounmpo está mirando algo que só LeBron James conseguiu em toda a história da NBA: atuar ao lado do filho. O craque do Milwaukee Bucks brincou sobre o tema e admitiu que será muito difícil fazer o que a lenda do Los Angeles Lakers está conseguindo ao lado de Bronny James, mas que também gostaria de realizar.

A fala do grego foi em entrevista durante o All-Star Game do último final de semana. Um dos convidados especiais que fez papel de repórter no evento foi o ala-pivô do Charlotte Hornets, Grant Williams. Ele questionou o grego sobre atuar com o próprio filho.

“Ah, eu adoraria. Espero que aconteça porque eu gosto de falar sobre essas coisas. Então, é claro que espero ser o próximo a fazer isso. Mas o que posso dizer é que será difícil. Quer dizer, meu filho mais velho tem cinco anos, então, eu teria que jogar mais 13 temporadas. Não sei se consigo fazer tudo isso cara. Isso seriam como 25 anos na NBA, é uma loucura”, admitiu o camisa 34.

Apesar de considerar a missão de jogar por tantos anos um pouco difícil, o craque opinou sobre como isso se tornaria mais possível.

“Não estou dizendo que não possa fazer, mas é difícil. Talvez no final da carreira eu possa ser um desses super veteranos. Sabe, como Taj Gibson ou Udonis Haslem por exemplo. Eles não jogam sempre, mas estão lá quando você precisa, apoiam a equipe. Espero que possa entregar uns dez pontos e cinco rebotes nesse meio tempo. Já estaria bom sendo tão velho”, brincou o grego.

Enquanto está atuando em sua 12ª temporada, Giannis Antetokounmpo não demonstra qualquer sinal de declínio e segue como um dos melhores jogadores do mundo, assim como LeBron James, que teve algumas demonstrações de queda física ou técnica mesmo estando em sua 22ª campanha na NBA.

Porém, a longevidade necessária para tal feito é realmente muito longa. Por exemplo, nenhum jogador da história da liga chegou a disputar 25 temporadas na carreira. LeBron é um dos recordistas, ao lado de Vince Carter que também atuou por 22 anos na liga. No momento, parece improvável que James não jogue pelo menos uma 23ª campanha, mas ele teria que atuar até 2027/28 para completar o feito.

Enquanto isso, Antetokounmpo chegaria a uma hipotética 25ª temporada em 2037/38. Certamente um longo caminho, onde muita coisa precisaria dar certo para que ele alcançasse a possibilidade de jogar com o filho, que só nesta data completará 18 anos.

