Giannis Antetokounmpo pode jogar ao lado de Victor Wembanyama

Especulado em rumores de troca, Giannis Antetokounmpo teve seu nome ligado San Antonio Spurs para jogar ao lado de Victor Wembanyama. Vale lembrar que Shams Charania, da ESPN, afirmou que, ele pela primeira vez, o astro está indeciso sobre ficar no Milwaukee Bucks.

Em um artigo, o especialista em finanças da liga, Bobby Marks, da ESPN, especulou sobre alguns possíveis destinos para o grego. O time de Wembanyama estava na lista ao lado do rival Houston Rockets.

“Não estou listando isso de forma oficial. Afinal, não há uma lista de destinos preferidos de Antetokounmpo ou sequer um pedido de troca oficial. No entanto, caso ele o faça, San Antonio e Houston cumprem todos os requisitos para serem grandes times na briga”, afirmou Marks.

De acordo com o insider, as franquias texanas são duas das que reúnem condições para conseguir negociar com Milwaukee, caso ambos se envolvam em um eventual leilão pelo astro do Bucks.

“Pense nisso. Esses são dois times que tem muitos ativos de Draft para negociar. Além disso, também existem contratos negociáveis em ambos os lados. Por fim, ambos estão tentando montar uma lista vencedora agora. Afinal, Houston avançou aos playoffs na segunda posição do Oeste e San Antonio trocou por De’Aaron Fox na trade deadline de 2024/25. Em suma, faz sentido que ambos procurem Milwaukee e sejam fortes concorrentes”, explicou.

Apesar de ter adquirido De’Aaron Fox nesta temporada, o Spurs ainda tem muitos ativos para negociar. Afinal, não envolveu escolhas de Draft de forma massiva, além de não envolver nenhum de seus principais jovens como Devin Vassell, Jeremy Sochan ou Stephon Castle. Além disso, ganhou a segunda pick do Draft de 2025 na loteria e também terá a 14ª.

Houston também surge como grande nome. Afinal, já se fala de uma grande troca para a franquia desde o ano passado. Escolhas de Draft também não faltam e algumas peças do núcleo jovem podem ser envolvidas. Dentre elas, Jalen Green, Jabari Smith, Tari Eason, Cam Whitmore ou Reed Sheppard. Houston também ganhou a décima escolha do próximo recrutamento, vindo do Phoenix Suns.

Os times texanos também estiveram, por exemplo, nos rumores de Jimmy Butler durante a trade deadline. Então, mais trocas podem estar a caminho em Spurs e Rockets.

No caso de San Antonio, o time teria a insana dupla de Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama, além de De’Aaron Fox. Houston poderia unir o grego aos ótimos talentos de Alperen Sengun e Amen Thompson, intocáveis no projeto do Rockets, de acordo com várias fontes da NBA.

