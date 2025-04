Giannis Antetokounmpo ou técnico: Bucks tem de definir rápido

Não é possível que o Milwaukee Bucks ainda não entendeu que vai perder seu melhor jogador em décadas. Após a terceira eliminação consecutiva na primeira rodada dos playoffs da NBA, o Bucks precisa definir o que quer de seu futuro entre Giannis Antetokounmpo e o técnico Doc Rivers. Os dois juntos, até aqui, parece algo impossível.

Não que os dois tenham brigado, mas existe uma diferença básica na linha de raciocínio. Se Giannis está no Bucks, Rivers não pode estar. Afinal, um quer fazer o time vencer e o outro sabota. Não por querer, mas o faz.

Doc Rivers passou do tempo de ter um cargo como técnico na NBA, mas o Bucks achou legal ter o veterano comandante ali para substituir Adrian Griffin em 2023/24. No entanto, Griffin saiu quando tinha 30 vitórias em 43 jogos. De fato, a defesa era preocupante, mas a campanha era ótima. Então, a direção o mandou embora e fechou com o antigo treinador do Philadelphia 76ers.

Mas veja. O que o Bucks está fazendo com Antetokounmpo é algo sem muita explicação. Se quer mesmo vencer, não dá para ter um técnico obsoleto e “boleirão”. Por muito menos, outros astros pediram troca. Com Rivers, em 2023/24, o time venceu 17 e perdeu 19 na fase regular. Tudo isso já com Damian Lillard no time.

Depois, em 2024/25, o Bucks jamais mostrou que poderia brigar com algo com o atual técnico. Falta de padrão, apesar de uma defesa um pouco melhor que um ano antes, mas com várias falhas e problemas aqui e ali. Hoje, Milwaukee mostrou ser um time médio. E não passa disso. É pouco para quem vive dizendo que vai lutar pelo título.

Mas a diretoria do Bucks sabe que Giannis Antetokounmpo está insatisfeito e que não adianta deixar lá um técnico sem capacidade de mudar um jogo. OK, Rivers fez mudanças no quinteto titular para o quinto embate da série contra o Indiana Pacers, mas ficou “abraçado” com suas convicções até o fim.

Só que o técnico recebeu um convite para estar comandando o Bucks. Não foi o contrário. O erro é da diretoria, que sabia dessa falta de padrão de Rivers e suas quedas em playoffs. Basta lembrar as viradas que ele levou nos tempos de Los Angeles Clippers e no Sixers.

Pelo Clippers, por exemplo, o time vencia por 3 a 1 contra o Denver Nuggets nos playoffs de 2020, mas perdeu os próximos três jogos e caiu na semifinal de conferência. Então, em 2023, o técnico comandava o 76ers diante do Boston Celtics. O time liderava por 3 a 2 e faria o sexto embate em casa. E não é que levou outra virada?

Então, na noite de terça-feira (29), o Bucks vencia por 118 a 111 quando restavam 40 segundos para o fim da prorrogação e o técnico levou mais uma. Inacreditável.

Nada contra a pessoa de Rivers, pois muita gente do meio fala bem demais do atual técnico do Bucks. É tipo um Dorival Júnior, sabe? Mas o fato é que ele vive de um título que ganhou pelo Celtics em 2008 apesar dele. Não por causa dele.

Giannis Antetokounmpo vai pedir troca?

De acordo com os rumores, é provável que Giannis Antetokounmpo queira deixar o técnico Doc Rivers e o Milwaukee Bucks no passado. Ele já ameaçou várias vezes, mas não o fez. Ainda.

E olhando para o futuro, não faz o menor sentido ele ficar. Tudo bem, já ganhou um título, mas a “janela” para um novo está bem fechada em Milwaukee. Completamente lacrada. Pelo menos, em 2025/26.

Isso porque Damian Lillard não volta às quadras antes de janeiro ou fevereiro, sendo extremamente otimista. De acordo com especialistas, o tipo de contusão que ele teve vai atrapalhar pelo resto da carreira e mais, não retorna antes de dez meses, podendo chegar a 12. Ou seja, lá perto dos playoffs.

O contrato de Giannis Antetokounmpo com o Bucks vai até 2026/27, podendo ficar por mais um ano. Enquanto isso, o de Lillard acontece o mesmo, mas um ano antes. Ao fim de 2025/26, ele pode deixar o time. Mas com a lesão e mais US$58.4 milhões de motivos, a chance de isso acontecer é quase nula.

Então, vamos lá. Se em 2025/26 o Bucks não deve brigar pelo título, pois não tem espaço em sua folha salarial para acomodar grandes nomes e já estourou o teto, fica bem difícil. Além disso, ainda tem Brook Lopez, Taurean Prince e Gary Trent Jr como agentes livres. Até Kevin Porter, valorizado nos playoffs, deve deixar acordo. Não dá para montar nada ali.

Todos sabemos da lealdade de Giannis Antetokounmpo com o Bucks, mas não faz muito sentido ele ficar, mesmo que o atual técnico saia. E, mesmo que fique, o time tem de ir atrás de alguém para o lugar de Rivers e tentar estabelecer um grupo com mentalidade de vitórias. Quer uma opinião? O achismo diz que o grego não fica.

Erros da diretoria

São tantos os problemas que a diretoria já tentou resolver e só piorou… Giannis Antetokounmpo viu Jrue Holiday indo embora para, pouco depois, reforçar o rival Boston Celtics. Time trocou de técnico no meio da temporada passada, enquanto trocou Khris Middleton por um Kyle Kuzma.

Aliás, falando em Kuzma, ele terminou os playoffs com médias de 5.8 pontos, 2.2 rebotes e 20% de três. Feche os olhos agora e pense que Middleton fez 24.7 pontos, 9.2 rebotes, 4.7 assistências e acertou 35.5% do perímetro há um ano. Bela troca, não?

Por mais que Middleton tenha feito cirurgia nos dois tornozelos antes do início da temporada e seus números não sejam os mesmos, ele estava se recuperando quando foi trocado. Mas mais que isso, a direção do Bucks prometeu a ele que iria esperar o ala para jogar ao lado de Antetokounmpo e Lillard nos playoffs. Daí, a frustração ao saber que estava deixando Milwaukee para o Washington Wizards.

Mas já foi, né?

Agora, o Bucks entra de férias, enquanto Antetokounmpo deve começar a dar sinais do que vai fazer. Pelo visto, algo muito grande vai acontecer ali. É um ou outro. Os dois, não dá

