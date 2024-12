Giannis Antetokounmpo faz triplo-duplo histórico e Bucks bate Wizards

O Milwaukee Bucks venceu o Washington Wizards por 124 a 114 em grande noite de Giannis Antetokounmpo. Pela primeira vez na carreira, o astro obteve um triplo-duplo anotando 40 pontos ou mais. Ele registrou 42 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, enquanto Damian Lillard ficou com 25 pontos e dez assistências. Por outro lado, Jordan Poole (31 pontos) e Malcolm Brogdon (29), foram os melhores do Wizards.

Mas não foi tão fácil assim. Apesar de o Wizards ter a pior campanha da NBA no momento, o time fez de tudo para impedir o sexto triunfo consecutivo do Bucks.

Embora os primeiros minutos tenham sido todos de Milwaukee (abriu oito a zero), Brogdon virou em 16 a 15 e ampliou a vantagem para três. Então, o experiente armador deixou em 20 a 15. Mas Giannis Antetokounmpo apareceu para fazer o Bucks diminuir a liderança do Wizards para apenas um.

Até pouco mais da metade do segundo período, o Bucks vencia, mas com o Wizards na cola (49 a 47). Milwaukee, que jogava em casa, quis abrir vantagem. No entanto, o time visitante seguiu acompanhando de perto. Então, ao fim do primeiro tempo, o jogo estava em 63 a 58 para os anfitriões.

Antetokounmpo iniciou o segundo tempo com tudo, mas Brogdon se recusava a deixar o Bucks abrir. Bub Carrington cortou para três, mas o grego fez Milwaukee liderar por 92 a 86. Nos últimos minutos de jogo, Milwaukee vencia, mas por 105 a 103.

Mas ficou por isso.

Logo depois, o Bucks administrou o placar e confirmou a importante vitória sobre o Wizards. Agora, Milwaukee subiu para o sexto lugar no Leste, com dez vitórias em 19 jogos, enquanto Washington tem apenas dois triunfos em 18 partidas.

Foi o 48° triplo-duplo de Giannis Antetokounmpo, líder do Bucks na história. Mas mais que isso, o duas vezes MVP abriu 40 de vantagem no quesito em cima do segundo colocado, Kareem Abdul-Jabbar. Oscar Robertson, por outro lado, teve cinco por Milwaukee.

Agora, uma curiosidade. Brook Lopez, apesar de ser pivô, não é um especialista em rebotes. Então, na noite de sábado, ele não pegou nenhum. Isso não acontecia desde o dia 4 de abril de 2023.

Por enquanto, o Bucks segue sem Khris Middleton, que passou por cirurgia nos dois tornozelos. No entanto, ele estaria próximo da volta às quadras. Mais uma grande notícia para o time, que finalmente teve uma boa sequência de vitórias na temporada 2024/25 da NBA.

