Giannis Antetokounmpo desabafa após bronze pela Grécia

O astro Giannis Antetokounmpo se emocionou após conquistar a medalha de bronze pela Grécia no EuroBasket 2025. Na disputa do terceiro lugar, a seleção grega bateu a Finlândia por 92 a 89. O craque do Milwaukee Bucks foi o destaque, com 30 pontos e 17 rebotes. Assim, alcançou o quarto duplo-duplo no torneio.

Logo após o duelo, Antetokounmpo não se conteve e caiu em lágrimas. Criticado pela atuação aquém do esperado na semifinal contra a Turquia, o camisa 34 da Grécia fez um desabafo. Acima de tudo, Giannis falou sobre sua primeira medalha com a seleção e o peso que isso tira das costas dele. Aliás, este é o primeiro pódio dos gregos desde 2009, quando também ficou com o bronze no torneio europeu.

“Já passei por tudo na minha vida. Nunca falo muito, não sou falso. Eu não gosto da mídia, não gosto de ser famoso. Apenas adoro basquete. E quando você não joga bem, as pessoas falam merda sobre você.”

“Então, esta medalha é o maior sucesso da minha vida. Nada supera a sensação de representar o seu país. Este resultado é um alívio para mim. Eu fiz isso pelo meu país, por mim e pela minha família. Eu finalmente consegui”, disse Giannis, com lágrimas nos olhos.

A medalha de bronze de Giannis Antetokounmpo veio na sexta competição pela Grécia. A estreia dele foi na Copa do Mundo de 2014. Na época, o camisa 34 tinha apenas 19 anos e os gregos ficaram com o nono lugar. Já em outras duas edições do EuroBasket (2015 e 2022), a Grécia terminou na quinta posição. E, por fim, a seleção grega com Giannis fracassou na Copa de 2019 (11º lugar) e nas Olimpíadas de Paris 2024 (oitava colocação).

No EuroBasket 2025, Antetokounmpo disputou sete dos nove jogos da Grécia. Suas médias foram de 29,7 pontos, 10,6 rebotes e 4,1 assistências. O detalhe é que ele liderou a equipe nessas três estatísticas. Desse modo, Giannis foi eleito para o quinteto ideal do torneio.

Campeão da NBA em 2021, Giannis Antetokounmpo vive um período de incerteza no Milwaukee Bucks. Apesar de ter contrato com a franquia até 2028, o astro não conta com um time qualificado ao seu redor. E ele já deixou claro que deseja conquistar mais um título da liga. Assim, uma troca não está descartada na próxima temporada.

“Fontes me disseram que ainda não há nada definido se Giannis Antetokounmpo permanecerá em Milwaukee ou se irá embora. E, portanto, ele continua avaliando seu futuro. A pergunta constante de Giannis é a seguinte: ‘será que consigo ser campeão com este elenco? Ele quer ganhar um segundo título na NBA. Esta é uma decisão muito difícil para ele. Afinal são 12 anos em Milwaukee”, revelou Shams Charania, da ESPN.

